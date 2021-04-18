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فيديو لـ"حقنة لقاح فارغة" في الرياض.. والصحة ترد

ممارس صحي آسيوي يعطي حقنة لقاح فارغة

فيديو لـ"حقنة لقاح فارغة" في الرياض.. والصحة ترد

متابع الغاء المتابعة

الرياض – العربية.نت 

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أوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض، ملابسات المقطع المتداول لحصول أحد المواطنين على إبرة لقاح كورونا بدون دخول اللقاح في جسم المستفيد.

وقالت المديرية، في بيان لها صادر اليوم الأحد، إن هذه الواقعة حصلت قبل شهر من قبل أحد الممارسين الصحيين الآسيويين التابع لأحد الكليات الطبية الخاصة في مدينة الرياض، وتم إيقافه في حينه وتقديم الخدمة الصحية اللازمة للمواطن حسب المتبع.

وأكدت أن هذا التصرف مرفوض ولا يتماشى مع البروتوكولات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة السعودية، وقد تم مخاطبة مرجع الممارس، وفتح تحقيق عاجل والرفع للجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيال ذلك وفقا للأنظمة المعمول بها.

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