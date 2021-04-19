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إغلاق 33 مسجداً مؤقتاً بعد ثبوت حالات كورونا بين المصلين

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية
فيروس كورونا

إغلاق 33 مسجداً مؤقتاً بعد ثبوت حالات كورونا بين المصلين

وصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 71 يوماً إلى 677 مسجداً، تم فتح 628 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية

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الرياض – العربية.نت

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باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية الاثنين بإغلاق 33 مسجداً في 8 مناطق مؤقتاً بعد ثبوت 33 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين. وبذلك يصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 71 يوماً إلى 677 مسجداً، تم فتح 628 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتاديها.

وبينت الوزارة في تقرير صادر الاثنين أن المساجد المغلقة توزعت كالتالي: 8 في بمنطقة الرياض تم رصد ثمان حالات إصابة بكورونا فيها، و7 مساجد بمنطقة القصيم تم رصد سبع حالات إصابة بها، و6 مساجد في منطقة مكة المكرمة تم رصد ست حالات بها، و4 مساجد بالمنطقة الشرقية تم رصد أربع حالات بها، و3 مساجد في كلٍ من منطقة الحدود الشمالية ومنطقة جازان تم رصد ثلاث حالات كورونا في كلٍ منها، ومسجد بمنطقة المدينة المنورة ومسجد بمنطقة الباحة بمعدل إصابة لكل مسجد.

من عملية تعقيم المساجد بالسعودية (أرشيفية)
من عملية تعقيم المساجد بالسعودية (أرشيفية)
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كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 18 مسجداً، 10 منها بمنطقة القصيم واثنان بكل من الرياض والشرقية وجازان، ومسجد في كل من منطقة الحدود الشمالية وعسير، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها اليومي أن التهاون والتراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم تقيد البعض بمدة مواقيت الصلوات وفتح وإغلاق المساجد تسبب بارتفاع أعداد المساجد المغلفة لهذا اليوم.

وشددت على ضرورة استشعار المسؤولية بالحفاظ على صحة وسلامة مرتادي المساجد، وذلك بتنفيذ كافة التعليمات عند الذهاب للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة وتحقيق التباعد الجسدي.

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