اكتمال إجراءات نقل التوأم السيامي اليمني يوسف وياسمين للرياض

اكتملت إجراءات نقل التوأم السیامي اليمني يوسف وياسين، ولدي محمد عبدالرحمن، إلى الرياض برفقة أسرتهما، وذلك بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بنقلهما إلى السعودية.

التوأم السيامي اليمني يوسف وياسمين التوأم السيامي اليمني يوسف وياسمين

وسيتم نقل الطفلين إلى الرياض تمهيداً لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما والنظر في إمكانية فصلهما، وذلك في مدينة الملك عبد العزيز الطبية التابعة للحرس الوطني بالرياض.

أوضح ذلك المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ورئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة.

وأكد الدكتور الربيعة أن هذه "اللفتة الإنسانية من خادم الحرمين الشريفين تجاه الشعب اليمني الشقيق هي امتداد لمواقفه الإنسانية العديدة تجاه المحتاجين من أبناء المملكة العربية السعودية والعالم العربي والإسلامي والعالم أجمع".

وأشار إلى إن الملك سلمان وجّه بالاهتمام بالتوأم وبتقديم الرعاية الصحية لهما وبسرعة نقلهما، مبيناً أن هذه المبادرة هي "استمرار لما تقدمه هذه البلاد الطاهرة، مملكة العطاء والإنسانية، في البرنامج السعودي الوطني لفصل التوائم السيامية من مختلف بلدان العالم".

ومن المتوقع وصول التوأم السيامي اليمني خلال الأيام القليلة المقبلة إلى الرياض.