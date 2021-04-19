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محمد بن سلمان يبحث مع المبعوث البريطاني الأحداث الإقليمية

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لمنطقة الخليج إدوارد ليستر
ولي العهد السعودي يستقبل المبعوث البريطاني

محمد بن سلمان يبحث مع المبعوث البريطاني الأحداث الإقليمية

ولي العهد بحث مع إدوارد ليستر فرص تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية والبريطانية

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دبي – العربية.نت

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التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مساء الأحد إدوارد ليستر المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني (بوريس جونسون) لمنطقة الخليج.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وفرص تعزيزها، إلى جانب مناقشة الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ولي العهد السعودي يستقبل المبعوث البريطاني
2 صور ولي العهد السعودي يستقبل المبعوث البريطاني
2 صور
ولي العهد السعودي يستقبل المبعوث البريطاني
ولي العهد السعودي يستقبل المبعوث البريطاني
ولي العهد السعودي يستقبل المبعوث البريطاني
ولي العهد السعودي يستقبل المبعوث البريطاني
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وحضر اللقاء الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، كما حضره السفير البريطاني لدى المملكة نيل كرومبتون.

وفي وقت سابق من الأحد، كان وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير قد استقبل في مقر الوزارة بالرياض إدوارد ليستر.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

عادل الجبير يستقبل إدوارد ليستر
2 صور عادل الجبير يستقبل إدوارد ليستر
2 صور
عادل الجبير يستقبل إدوارد ليستر
عادل الجبير يستقبل إدوارد ليستر
عادل الجبير يستقبل إدوارد ليستر
عادل الجبير يستقبل إدوارد ليستر
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