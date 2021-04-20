.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الحرم المكي.. رفع طاقة صحن المطاف إلى 25 مسارا

الحرم المكي

الحرم المكي.. رفع طاقة صحن المطاف إلى 25 مسارا

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - حامد القرشي

نشر في: آخر تحديث:

رفعت الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف من ١٤ مسارا إلى ٢٥ مسارا، وتمت إعادة ترتيب مسارات صحن المطاف حيث خصص منها ٤ مسارات لكبار السن وعربات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة الحجيلي، أن التوسع جاء لتسخير كافة الإمكانات للتسهيل وتوفير الراحة للمعتمرين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي.

التقيد بالأوقات

كما أكد أن الرئاسة سخرت كامل طاقتها التشغيلية لخدمة المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك، وتخصيص صحن المطاف للمعتمرين بالكامل، داعيا المعتمرين إلى ضرورة التقيد بالأوقات الصادرة لهم عبر التصريح من تطبيق اعتمرنا، وارتداء الكمامات الطبية، والالتزام بمسافة التباعد الجسدي.

وكشف أنه تم توزيع العاملين والمشاركين في التفويج على صحن المطاف، ومطاف الدور الأول، ومصلى سنة الطواف، والمسعى الأرضي والأول، وتوسعة الملك فهد، والمداخل المخصصة للمعتمرين والمصلين للمسجد الحرام.

قاعات انتظار للمعتمرين

وأبان المهندس الحجيلي أن الرئاسة دشنت قاعات انتظار للمعتمرين بالتوسعة السعودية الثانية وذلك في سبيل تسخير كافة الإمكانات لتسهيل وتوفير الراحة للمعتمرين بتهيئة قاعات انتظار مقسمة للرجال والنساء.

كما قال إنه تم افتتاح القاعات لتسهيل عملية تفويج المعتمرين، وتحويلهم لقاعات الانتظار المعدة في توسعة الملك فهد وبدروم صحن المطاف، والتي تتسع لنحو " ٢٠٠٠ " معتمر في حال امتلأت مسارات المطاف، وذلك من أجل المحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام وأدائهم مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأشار إلى أنه تم وضع ملصقات التباعد الجسدي وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لسلامة المعتمرين في قاعات الانتظار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
إليكِ هذا الخبر.. تناول الفيتامينات قد يبعد عنكِ كورونا إليكِ هذا الخبر.. تناول الفيتامينات قد يبعد عنكِ كورونا
أول فيديو يظهر زعيم داعش المتواري.. أول فيديو يظهر زعيم داعش المتواري.. "خليفة بلا خلافة"
الأكثر قراءة
جنديات أمن الحج والعمرة يباشرن عملهن في الحرم المكي جنديات أمن الحج والعمرة يباشرن عملهن في الحرم المكي
السعودية تعلق على تجلطات السعودية تعلق على تجلطات "أسترازينيكا".. 7 حالات
هذه هي الخدمات المقدمة حول الكعبة لمنع تفشي كورونا هذه هي الخدمات المقدمة حول الكعبة لمنع تفشي كورونا
"جهزتوا الشنط؟".. الأسئلة تتقاطر على الخطوط السعودية
إغلاق 33 مسجداً مؤقتاً بعد ثبوت حالات كورونا بين المصلين إغلاق 33 مسجداً مؤقتاً بعد ثبوت حالات كورونا بين المصلين
اكتمال إجراءات نقل التوأم السيامي اليمني يوسف وياسمين للرياض اكتمال إجراءات نقل التوأم السيامي اليمني يوسف وياسمين للرياض
قبل أن تذهب
حكومة أردوغان في مرمى المعارضة بسبب قضية فساد جديدة
حكومة أردوغان في مرمى المعارضة بسبب قضية فساد جديدة
اكتشف المزيد