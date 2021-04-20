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جنديات أمن الحج والعمرة يباشرن عملهن الحرم المكي

جنديات أمن الحج والعمرة يباشرن عملهن الحرم المكي
جنديات في "أمن الحج والعمرة"
الحج والعمرة

جنديات أمن الحج والعمرة يباشرن عملهن الحرم المكي

تقوم الجنديات بالعديد من المهام الأمنية في المسجد الحرام، منها التنظيم ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والمتابعة الأمنية لكل ما يخص الجانب النسائي في الحرم

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - حامد القرشي

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باشرت جنديات في "أمن الحج والعمرة" العمل في مواقعهن في المسجد الحرام، لخدمة الزائرين والمعتمرين والمصلين.

وتقوم الجنديات بالعديد من المهام الأمنية في المسجد الحرام، منها التنظيم ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والمتابعة الأمنية لكل ما يخص الجانب النسائي في الحرم.

جنديات في "أمن الحج والعمرة"
2 صور جنديات في "أمن الحج والعمرة"
2 صور
جنديات في "أمن الحج والعمرة"
جنديات في "أمن الحج والعمرة"
جنديات في "أمن الحج والعمرة"
جنديات في "أمن الحج والعمرة"
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وبثت وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر " صوراً من الميدان لجنديات في "أمن الحج والعمرة" أثناء أداء مهامهن في الحرم المكي الشريف.

يذكر بأن وزارة الداخلية تعمل على دعم قطاع الأمن العام بالعديد من التخصصات للكادر النسائي في العمل الأمني.

يأتي ذلك بعد قبول أعداد كبيرة من السيدات السعوديات في السلك الأمني وتدريبهن في الإعداد العسكري، والأنظمة والقوانين المتعلقة بالعمل الأمني، إضافة إلى مهارات استخدام الحاسب الآلي، واللغة الإنجليزية والاتصالات، والأدلة الجنائية والإسعافات الأولية.

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