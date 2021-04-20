.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

شرطة الرياض توضح حقيقة "فيديو ضرب مقيمين"

ضرب مقيمين

شرطة الرياض توضح حقيقة "فيديو ضرب مقيمين"

المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض: إعادة نشر مثل هذه المقاطع في قضايا قديمة تم اتخاذ الإجراءات العدلية بشأنها يثير اللبس

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - نادية الفواز 

نشر في: آخر تحديث:

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله تعدي مواطن سعودي ومقيم على عدد من المقيمين بالضرب قديم ويعود لعام 2015م، وسبق أن تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتعدين في حينه.

بالصور.. بياض الثلج يغطي جبال هذه المدينة السعودية السعودية بالصور.. بياض الثلج يغطي جبال هذه المدينة السعودية

وأفاد بأن إعادة نشر مثل هذه المقاطع في قضايا قديمة تم اتخاذ الإجراءات العدلية بشأنها يثير اللبس ويوجد انطباعاً أنها وقائع جديدة، مما ينافي الحقيقة ويضلل الرأي العام في الداخل والخارج.

كما أكدت وزارة الداخلية أن أنظمة السعودية تطبق بحق كل من يخل بالأنظمة ويعتدي على الآخرين، بغض النظر عن جنسيته، سواء كان مواطناً أو مقيماً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أخيراً.. علامات تدل على أن معك كورونا طويل الأمد أخيراً.. علامات تدل على أن معك كورونا طويل الأمد
إليكِ هذا الخبر.. تناول الفيتامينات قد يبعد عنكِ كورونا إليكِ هذا الخبر.. تناول الفيتامينات قد يبعد عنكِ كورونا
الأكثر قراءة
جنديات أمن الحج والعمرة يباشرن عملهن في الحرم المكي جنديات أمن الحج والعمرة يباشرن عملهن في الحرم المكي
السعودية تعلق على تجلطات السعودية تعلق على تجلطات "أسترازينيكا".. 7 حالات
"جهزتوا الشنط؟".. الأسئلة تتقاطر على الخطوط السعودية
هذه هي الخدمات المقدمة حول الكعبة لمنع تفشي كورونا هذه هي الخدمات المقدمة حول الكعبة لمنع تفشي كورونا
إغلاق 33 مسجداً مؤقتاً بعد ثبوت حالات كورونا بين المصلين إغلاق 33 مسجداً مؤقتاً بعد ثبوت حالات كورونا بين المصلين
اكتمال إجراءات نقل التوأم السيامي اليمني يوسف وياسمين للرياض اكتمال إجراءات نقل التوأم السيامي اليمني يوسف وياسمين للرياض
قبل أن تذهب
تعرف على الرئيس التشادي إدريس ديبي.. أطول الزعماء حكما في أفريقيا
تعرف على الرئيس التشادي إدريس ديبي.. أطول الزعماء حكما في أفريقيا
اكتشف المزيد