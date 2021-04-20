لأول مرة منذ أغسطس.. الإصابات تتجاوز 1000 بالسعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، عن تسجيل 1070 إصابة جديدة بفيروس كورونا وذلك لأول مرة منذ أغسطس الماضي.

وذكرت تسجيل 12 حالة وفاة، و940 حالة شفاء ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (390,538) حالة.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (1070) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (12) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (940) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (390,538) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/lQCSn5kAbe — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) April 20, 2021

وسجلت منطقة الرياض 483 إصابة، ومنطقة مكة 209، والشرقية 157، والمدينة المنورة 44.

والاثنين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل (970) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و11حالة وفاة، وتسجيل (896) حالة تعافي.

يشار إلى أن السعودية أعلنت عن إتمام أكثر من 7 ملايين جرعة من لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين، عبر أكثر من 580 موقعا للتطعيم موزعة في كافة مناطق المملكة.

وكانت السعودية قد أطلقت حملة "خذ الخطوة" لحجز المواعيد وتنظيم عملية التلقيح وإتاحته للجميع.

كما أعلنت في وقت سابق، أنه سيتم توفير لقاح كورونا لكافة المواطنين والمقيمين مجاناً، حيث أكد مساعد وزير الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، أن أي لقاح لا بد أن يكون آمنا وفعّالا ومعتمدا من الهيئات المعنية.

وأكدت عن توفر خدمة تقديم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فروع "صيدليات الدواء" مجانا.