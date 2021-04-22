.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

التحالف: تدمير مسيرة حوثية مفخخة أطلقت نحو خميس مشيط

طائرة مسيرة مفخخة (أرشيفية)

التحالف: تدمير مسيرة حوثية مفخخة أطلقت نحو خميس مشيط

تحالف دعم الشرعية في اليمن: محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر الخميس، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط جنوب السعودية.

وقال التحالف إن "محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

التحالف: تدمير مسيرة حوثية مفخخة أطلقت تجاه السعودية السعودية اليمن والحوثي التحالف: تدمير مسيرة حوثية مفخخة أطلقت تجاه السعودية

كما أضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

يشار إلى أن التحالف كان أعلن الثلاثاء اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

يذكر أن الميليشيات المدعومة من إيران، كانت كثفت خلال الفترة الماضية، محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية بالمملكة في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أنغام ترد على أصالة.. أنغام ترد على أصالة.. "الاعتذار لا يكون بالسوشيال ميديا"
فيديو يثير الهلع لطفل يقود قطارا.. وداخلية مصر توضح فيديو يثير الهلع لطفل يقود قطارا.. وداخلية مصر توضح
الأكثر قراءة
صورة تخطف القلوب للمصلين في المسجد الحرام صورة تخطف القلوب للمصلين في المسجد الحرام
مكة.. مكة.. "سقيا الماء" توزع 13500 وجبة إفطار صائم حتى اليوم
«جهزتوا الشنط؟» «جهزتوا الشنط؟»
هل تصبح مدينة القنفذة عاصمة لمنطقة الباحة؟ هل تصبح مدينة القنفذة عاصمة لمنطقة الباحة؟
الجوائز الجوائز
جامعاتنا والرؤية جامعاتنا والرؤية
قبل أن تذهب
مبادرات سعودية عالمية لمواجهة تحديات المناخ.. تعرّف عليها
مبادرات سعودية عالمية لمواجهة تحديات المناخ.. تعرّف عليها
اكتشف المزيد