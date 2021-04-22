.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الخطوط السعودية: اشتراطات السفر تخضع للتحديث المستمر

تعبيرية

الخطوط السعودية: اشتراطات السفر تخضع للتحديث المستمر

الشركة نشرت رابطاً يتضمن قائمة بالبلدان ونصائح عامة

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - نادية الفواز

نشر في: آخر تحديث:

بعد أن كانت قد أشارت قبل أيام عن قرب موعد السماح بالسفر من السعودية إلى الخارج والعكس بعد تعليق دام أكثر من عام منذ انتشار جائحة كورونا عالمياً، أكدت الخطوط السعودية، الأربعاء، أن اشتراطات السفر تخضع للتحديث المستمر.

وقالت عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "لمعرفة اشتراطات السفر للوجهات الدولية، والتي يتم تحديثها بشكل مستمر بناء على ما يصدر من الجهات الرسمية، نأمل زيارة موقعنا الإلكتروني على الرابط https://bit.ly/3suX5k1".

"الخطوط السعودية" تطلق مرحلة تجريبية لتطبيق وثيقة أياتا الإلكترونية  سياحة وسفر طيران "الخطوط السعودية" تطلق مرحلة تجريبية لتطبيق وثيقة أياتا الإلكترونية 

كما يتضمن الرابط الذي حددته الخطوط السعودية قائمة بالبلدان، ونصائح عامة، تشمل التحقق من الأهلية للسفر من قِبل البلدان المعنية، والحصول على التصاريح و/أو الأذونات المطلوبة، إذا لزم الأمر، موضحة أن الشروط والإجراءات تخضع للتحديث بشكل مستمر ودون إشعار مسبق.

إلى ذلك أضافت: "يجب على الضيوف التحقق من أحدث المعلومات حول الشروط والإرشادات المطلوبة للسفر من المصادر الرسمية والمصرح لها قبل السفر والحصول على شهادة الفحص الطبي PCR من أحد مراكز الفحص المعتمدة بالسعودية".

يذكر أن الشركة كانت كررت أكثر من مرة أن رفع تعليق جميع الرحلات الدولية سيتم اعتباراً من يوم الاثنين 17 مايو 2021، باستثناء بعض البلدان التي تقرر فيها اللجنة الرسمية المعنية تعليق السفر منها أو إليها بسبب تفشي كورونا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
محاكمة الإسباني الذي قتل أمه وشاركه كلبه في أكل لحمها محاكمة الإسباني الذي قتل أمه وشاركه كلبه في أكل لحمها
10 قواعد ذهبية لأكل صحي مُشبع بدون حرمان 10 قواعد ذهبية لأكل صحي مُشبع بدون حرمان
الأكثر قراءة
صورة تخطف القلوب للمصلين في المسجد الحرام صورة تخطف القلوب للمصلين في المسجد الحرام
الخطوط السعودية: اشتراطات السفر تخضع للتحديث المستمر الخطوط السعودية: اشتراطات السفر تخضع للتحديث المستمر
ثالث سعودية تشغل منصب سفيرة المملكة.. من هي؟ ثالث سعودية تشغل منصب سفيرة المملكة.. من هي؟
التحالف: تدمير مسيرة حوثية مفخخة أطلقت نحو خميس مشيط التحالف: تدمير مسيرة حوثية مفخخة أطلقت نحو خميس مشيط
مكة.. مكة.. "سقيا الماء" توزع 13500 وجبة إفطار صائم حتى اليوم
هكذا تتم تنقية الهواء بالمسجد الحرام للقضاء على الفيروسات هكذا تتم تنقية الهواء بالمسجد الحرام للقضاء على الفيروسات
قبل أن تذهب
مبادرات سعودية عالمية لمواجهة تحديات المناخ.. تعرّف عليها
مبادرات سعودية عالمية لمواجهة تحديات المناخ.. تعرّف عليها
اكتشف المزيد