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الجمارك السعودية تكشف تفاصيل إحباط العديد من محاولات تهريب المخدرات من لبنان

الشحنة المضبوطة
خاص

الجمارك السعودية تكشف تفاصيل إحباط العديد من محاولات تهريب المخدرات من لبنان

المستشار في الشؤون الأمنية بالجمارك السعودية عبد الملك العبيد في تصريح صحافي لـ"العربية.نت": الجمارك واجهت خلال المرحلة الماضية العديد من محاولات تهريب المخدرات إلى السعودية بطرق متنوعة ضمن إرساليات فاكهة وخضراوات واردة من جمهورية لبنان

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العربية.نت – عبد العزيز المطيري

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في عملية مشتركة مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، تمكنت الجمارك السعودية، اليوم الجمعة، من إحباط عدد من عمليات تهريب الحبوب المخدرة المخبأة داخل إرساليات تشمل الخضراوات والفواكه القادمة من جمهورية لبنان، الأمر الذي قررت من أجله السعودية منع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية أو عبورها من أراضيها اعتباراً من الأحد القادم.

وفي هذا الصدد، قال المستشار في الشؤون الأمنية بالجمارك السعودية، عبد الملك العبيد، في تصريح صحافي لـ"العربية.نت": إن الجمارك واجهت خلال المرحلة الماضية العديد من محاولات تهريب المخدرات إلى السعودية بطرق متنوعة ضمن إرساليات فاكهة وخضراوات واردة من جمهورية لبنان"، مشيراً إلى أن الجمارك تمكنت بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات من إحباط تلك المحاولات التي وصل مجموعها خلال المرحلة الماضية إلى أكثر من 68.5 مليون حبة كبتاجون، الأمر الذي استدعى ما قامت به حكومة السعودية، اليوم باتخاذ قرار منع دخول إرساليات الفواكه والخضراوات اللبنانية إلى البلاد أو العبور من خلال أراضيها، ابتداءً من يوم الأحد القادم 25 أبريل 2021م وهو ما يؤكد سعي حكومتنا الرشيدة لاتخاذ جميع التدابير التي تضمن الحفاظ على أمن ومقدرات هذه البلاد المباركة.

 السعودية تقرر منع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية أو عبورها من أراضيها اقتصاد اقتصاد السعودية  السعودية تقرر منع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية أو عبورها من أراضيها

ومن جهة أخرى، أوضح الباحث الاقتصادي علي الحازمي، أن هذا القرار الذي أصدرته السعودية سيكون مكلفا على الاقتصاد اللبناني، حيث تعد السعودية الشريك التجاري الثاني على مستوى العالم والشريك التجاري الأول على مستوى دول الخليج، حيث يصل اليوم حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 2. 2 مليار ريال سنوياً يشكل أكثر من 40% من حجم التجارة بين دول الخليج ولبنان، إضافة لذلك يعد السوق السعودي سوقا مهما للصادرات اللبنانية، خاصة المنتجات الزراعية، والأهم من ذلك أن تلك الصادرات تعود على للبنان بعوائد من العملة الصعبة، وهي الدولار حيث يعاني الاقتصاد اللبناني شحا في العملات الصعبة، لذلك هذا المنع سيكون مؤلما على صعيد الشركات الزراعية والمزارعين، إضافة إلى الاقتصاد اللبناني الذي سيغلق بابا كان يدر عليه إيرادات بعملة الدولار.

إلى ذلك قالت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية اليوم الجمعة، إنها أحبطت علما عبر السفارة السعودية بقرار حظر دخول الخضر والفواكه من لبنان بسبب تهريب المخدرات.

وأضافت الوزارة في بيان "نقل الوزير شربل وهبة الموضوع إلى كبار المسؤولين". وتابع البيان قائلا "تهريب المخدرات في حاويات أو شاحنات محملة بالفواكه والخضر من لبنان إلى الخارج عمل يعاقب عليه القانون اللبناني، وتؤكد أن تهريب المخدرات وشحنها يضر بالاقتصاد وبالمزارع اللبناني وبسمعة لبنان".

وحث البيان السلطات اللبنانية على العمل "بأقصى الجهود" لإحباط أي محاولات تضر بالمزارعين اللبنانيين.

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