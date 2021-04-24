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الكويت والبحرين تؤيدان قرار السعودية بشأن حظر بضائع لبنانية

Amphetamine narcotics tablets smuggled through pomegranate shipment coming from Lebanon is seized in Saudi Arabia on Friday April 23, 2021. (SPA)
جانب من المخدرات التي ضبطتها السعودية في شحنة فواكه من لبنان

الكويت والبحرين تؤيدان قرار السعودية بشأن حظر بضائع لبنانية

الكويت: قرار السعودية بحظر الخضار والفواكه من لبنان سيادي لمنع دخول آفة المخدرات لأراضيها

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

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أعربت وزارة الخارجية الكويتية، مساء السبت، عن "تأييد دولة الكويت التام لقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة حظر دخول الخضار والفواكه من لبنان بسبب استغلالها من قبل البعض لتهريب المخدرات".

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن "هذا القرار السيادي يأتي في إطار حرص المملكة الشقيقة على منع دخول هذه الآفة الخطيرة إلى أراضيها وتحصين المجتمع السعودي منها".

ودعت الكويت "السلطات اللبنانية الشقيقة للعمل على ضمان خلو صادراتها من أي ممنوعات تعرض صادراتها للحظر والمنع".

جانب من المخدرات التي ضبطتها السعودية في شحنة فواكه من لبنان
جانب من المخدرات التي ضبطتها السعودية في شحنة فواكه من لبنان

بدورها، أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن "تأييد مملكة البحرين للقرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية الشقيقة بمنع استيراد أو عبور المنتجات الزراعية من الجمهورية اللبنانية إلى أراضيها بعد أن ثبت لدى الجهات المختصة أنها تستخدم لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة".

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية "دعم المملكة للقرار السعودي الذي يأتي لحماية المجتمع السعودي من أضرار المخدرات، وفي إطار جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، تنفيذا للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية التي تجرم استغلال حرية التبادل التجاري في تهريب المخدرات، والإضرار بمصالح الدول وسلامة مجتمعاتها".

يأتي هذا بعدما أعلنت السعودية الجمعة إحباط محاولة تهريب 2.4 مليون قرص إمفيتامين مخدر من لبنان مخبأة في شحنة من فاكهة الرمان.

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وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، النقيب محمد النجيدي، أن "المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى السعودية، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 2,466,563 قرص إمفيتامين مخدرا، حيث تمت متابعتها وضبطها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، والأقراص المخدرة كانت مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان قادمة من لبنان".

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات أنه تم القبض على المتورطين في محاولة تهريبها بمحافظة حفر الباطن، وهم (5) متهمين، منهم (4) مواطنين، ونازح.

وأكد النقيب النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم للنيابة العامة.

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