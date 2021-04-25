سفير السعودية: مخدرات لبنان المهربة تكفي لإغراق المنطقة

أكد السفير السعودي لدى لبنان، وليد البخاري، اليوم الأحد، أنه جرى محاولة تهريب 600 مليون حبة مخدرة من لبنان خلال آخر 6 سنوات.

وأضاف أن الكمية المهربة من لبنان كافية لإغراق العالم العربي بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

كما أوضح في تصريحات صحفية أن تهريب تلك المخدرات لا يستهدف المملكة العربية السعودية فقط، إنما كل أرجاء الوطن العربي.

وكانت السعودية، أعلنت يوم الجمعة منع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية أو عبورها من أراضيها، اعتباراً من اليوم الأحد.



2.4 مليون قرص إمفيتامين

أتى هذا القرار السعودي بعدما أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات إحباط محاولة تهريب 2.4 مليون قرص إمفيتامين مخدر من لبنان مخبأة في شحنة من فاكهة الرمان.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية، النقيب محمد النجيدي في حينه أنه تم القبض على المتورطين بمحافظة حفر الباطن، وهم 5 متهمين، و4 مواطنين ونازح.

كما أكد أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم للنيابة العامة.

ضربات استباقية

إلى ذلك، قال المتحدث لـ"العربية" في حينه إن المضبوطات القادمة من لبنان أكثر من 75%، مضيفا أن السلطات نفذت ضربات استباقية ضد التهريب من لبنان".

في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية أنها أحيطت علما عبر السفارة السعودية بقرار حظر دخول الخضر والفواكه بسبب تهريب المخدرات.

وشددت في بيان على أن الوزير شربل وهبةنقل الموضوع إلى كبار المسؤولين، مؤكدة أن تهريب المخدرات في حاويات أو شاحنات محملة بالفواكه والخضر من لبنان إلى الخارج عمل يعاقب عليه القانون اللبناني.

كما أشارت إلى أن تهريب المخدرات وشحنها يضر بالاقتصاد وبالمزارع اللبناني وبسمعة البلاد".

استعداد للتعاون

بدوره أكد وزير الداخلية اللبناني، محمد فهمي، أن بلاده "على استعداد للتعاون مع كل الدول لمكافحة تهريب المخدرات". وأوضح أن "لبنان بذل جهودا مضنية لمحاربة تهريب المخدرات، لكن المهربين يحققون نجاحات في بعض الأحيان".