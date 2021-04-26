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الرئاسة التركية: نأمل بإنهاء المقاطعة الشعبية السعودية

إبراهيم كالين
المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين

الرئاسة التركية: نأمل بإنهاء المقاطعة الشعبية السعودية

المتحدث باسم الرئاسة التركية: نبحث عن سبل لإصلاح العلاقات بأجندة أكثر إيجابية مع السعودية

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دبي - العربية.نت

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بعد التودد التركي إلى مصر خلال الفترة الأخيرة، أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، اليوم الاثنين، أن أنقرة تبحث عن سبل لإصلاح العلاقات بأجندة أكثر إيجابية مع السعودية"، مضيفاً أن بلاده تأمل في إنهاء المقاطعة الشعبية السعودية.

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إلى ذلك، أشاد المتحدث باسم الرئاسة التركية بالمحاكمة التي أجرتها السعودية وقضت العام الماضي بسجن ثمانية متهمين في قضية مقتل المواطن السعودي، جمال خاشقجي. وفق ما نقلت رويترز.

وأضاف أن السعودية أجرت محاكمات بقضية خاشقجي واتخذت قراراً ونحن نحترم ذلك. وتابع: "لدى السعودية محكمة أجرت محاكمات.. اتخذوا قراراً وبالتالي فنحن نحترم ذلك القرار".

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في سياق آخر، أشار المتحدث باسم أردوغان إلى أن المحادثات التي ستُجرى بين تركيا ومصر الأسبوع المقبل، يمكن أن تسفر عن تعاون متجدد بين البلدين لإنهاء الحرب في ليبيا.

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كما كشف عن أن هناك اتصالات بين رؤساء أجهزة المخابرات ووزيري خارجية البلدين، وأن بعثة دبلوماسية تركية ستزور مصر أوائل مايو.

يشار إلى أن مصر رحبت بخطوة التقارب التركية، لكنها ما زالت تتبنى علناً نهجاً متحفظاً تجاه الدعوات التركية لتحسين العلاقات بين البلدين.

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