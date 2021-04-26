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سفير السعودية في بيروت: أمن المملكة خط أحمر

سفير السعودية في بيروت وليد بخاري
سفير السعودية في بيروت وليد بخاري

سفير السعودية في بيروت: أمن المملكة خط أحمر

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دبي - العربية.نت

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أكد السفير السعودي لدى لبنان، وليد البخاري، اليوم الاثنين، أن أمن بلاده خط أحمر.

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وكتب في تغردية على حسابه في "تويتر"، "أمن المملكة في ظل قيادتنا الحكيمة #خط_أحمر، لا يُقبل المساس به".

وكان السفير السعودي قد كشف أمس الأحد، أنه جرى محاولة تهريب 600 مليون حبة مخدرة من لبنان خلال آخر 6 سنوات.

وأضاف أن الكمية المهربة من لبنان كافية لإغراق العالم العربي بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

لبنان يشدد

وشددت السلطات اللبنانية، اليوم، على التمسك بأفضل العلاقات مع المملكة، والتشدد في مكافحة تهريب المخدرات.

كما أعلنت رئاسة الجمهورية، أنها طلبت من النيابة متابعة التحقيقات المتعلقة بتهريب المخدرات إلى السعودية، معربة عن أملها بأن تعيد المملكة النظر في حظر استيراد الخضراوات والفاكهة اللبنانية.

إلى ذلك، كلف رئيس الجمهورية ميشال عون وزير الداخلية بالتنسيق مع السعوديين للكشف عن مهربي المخدرات والحيلولة دون تكرار مثل تلك عمليات التهريب.

هذا وكانت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية أعلنت إحباط محاولة تهريب 2.4 مليون قرص إمفيتامين مخدر من لبنان مخبأة في شحنة من فاكهة الرمان.

ضبط مخدرات في السعودية بشحنة من فواكه الرمان آتية من لبنان
ضبط مخدرات في السعودية بشحنة من فواكه الرمان آتية من لبنان

القبض على المتورطين

كما أوضح المتحدث الرسمي للمديرية، النقيب محمد النجيدي في حينه أنه تم القبض على المتورطين بمحافظة حفر الباطن، وهم 5 متهمين: 4 مواطنين ونازح.

وأكد أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم للنيابة العامة.

كما قررت المملكة العربية السعودية، يوم الجمعة الماضي، منع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية أو عبورها من أراضيها، اعتباراً من الأحد، وذلك بعد إحباط تهريب أكثر من مليوني قرص مخدر مخبأة في شحنات الفواكه اللبنانية.

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