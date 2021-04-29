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صورة وزير ينظف الحرم المكي تخطف الأضواء

وزير التجارة الماليزي في الحرم
وزير التجارة الماليزي يُشارك عمّال النظافة بالمسجد الحرام في إزالة آثار الأمطار
الحج والعمرة

صورة وزير ينظف الحرم المكي تخطف الأضواء

الوزير أوضح أنه أراد أن يشارك بجهد بسيط مع عمال النظافة بالحرم المكي في إزالة آثار الأمطار واصفاً مشاركته بـ"النعمة الكبيرة"

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العربية.نت - مريم الجابر

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لاقت صورة نشرها وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي محمد علي، وهو يُشارك العمّال بإزالة آثار الأمطار في المسجد الحرام، رواجاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبدى المعلقون إعجابهم بمبادرته.

وزير التجارة الماليزي محمد علي
وزير التجارة الماليزي محمد علي

وأوضح الوزير أنه أراد أن يشارك العمال بجهد بسيط، واصفاً مشاركته هذه بـ"النعمة الكبيرة".

من جهتها، كثّفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها لإزالة آثار الأمطار الغزيرة التي هطلت يوم الثلاثاء على المسجد الحرام من أجل المحافظة على سلامة قاصديه وأدائهم مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وشهدت منطقة مكة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، حيث استمتع زوار بيت الله الحرام بالأمطار وسط ابتهالاتهم ودعواتهم خلال شهر رمضان المبارك.

أمطار في الحرم المكي
أمطار في الحرم المكي
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