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غريفثس يرحب بتصريحات ولي العهد السعودي حول وقف النار باليمن

UN Special Envoy for Yemen Martin Griffiths speaks during a press conference following talks with US special envoy for Yemen and German Foreign Minister at the Foreign Ministry in Berlin on April 12, 2021.
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفثس

غريفثس يرحب بتصريحات ولي العهد السعودي حول وقف النار باليمن

أكد أن إنهاء الحرب في اليمن سيساهم بشكل كبير في استقرار المنطقة وأمنها

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دبي - العربية.نت

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رحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفثس، الخميس، بتصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ودعوته لوقف إطلاق النار في اليمن.

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وقال "إنهاء الحرب في اليمن سيساهم بشكل كبير في استقرار المنطقة وأمنها".

وفي مقابلة صحافية بثتها قناة "العربية" الثلاثاء، قال الأمير محمد بن سلمان إن "الحوثي له علاقة قوية بالنظام الإيراني"، مضيفاً: "انقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن أمر غير قانوني".

طاولة المفاوضات

وأعرب عن الأمل بأن "يجلس الحوثيون على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حلول، تكفل حقوق جميع اليمنيين وتضمن مصالح دول المنطقة".

وأضاف ولي العهد أن "السعودية لا تقبل وجود تنظيم مسلح خارج عن القانون على حدودها"، مشدداً على ضرورة أن يقبل الحوثيون وقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وتابع: "العرض المقدم من السعودية هو وقف إطلاق النار والدعم الاقتصادي وكل ما يريدونه مقابل وقف إطلاق النار من قبل الحوثي".

كما قال: "لا شك أن الحوثي له علاقة قوية بالنظام الإيراني لكن أيضا الحوثي في الأخير يمني ولديه نزعة العروبية واليمنية التي أتمنى أن تحيا فيه بشكل أكبر ليراعي مصالحه ومصالح وطنه قبل أي شيء آخر".

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