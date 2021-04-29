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مخرج "طاش ما طاش" يصارع السرطان.. وفايز المالكي: وضعه صعب

عبدالخالق الغانم

مخرج "طاش ما طاش" يصارع السرطان.. وفايز المالكي: وضعه صعب

رد تركي آل الشيخ على مناشدة المخرج عامر الحمود قائلاً: "أبرك ساعة ياليت وسيلة تواصل"

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دبي - العربية.نت

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، صباح الخميس، بخبر إصابة مخرج مسلسل "طاش ما طاش" الشهير، عبدالخالق الغانم، بمرض السرطان.

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ونشرت حسابات العديد من المشاهير في الوسط الفني السعودي عبر موقع "تويتر"، مناشدات تطالب بعلاج المخرج السعودي، كونه أحد صناع الدراما.

كما شارك المخرج عامر الحمود عبر حسابه، صورة ظهر فيها عبدالخالق الغانم جالسا على كرسي متحرك، وناشد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، التدخل لعلاجه.

وكتب "صاحب الأيادي البيضاء والدعم لكل المبدعين معالي الشيخ@Turki_alalshikh زميلي وأخي المخرج المبدع #عبدالخالق_الغانم والذي شاركني في إخراج #طاش_ما_طاش هو اليوم بأمس الحاجة لوقفتك معه في مرضه. الله يشافيه ويعافيه وأن تكون أنت السبب بعد الله سبحانه في شفائه".

بدوره، تفاعل تركي آل الشيخ فوراً، مع تغريدة الحمود بقوله: "أبرك ساعة ياليت وسيلة تواصل".

سرطان البروستات

من جانبه، كشف الفنان السعودي فايز المالكي، طبيعة مرض عبدالخالق الغانم، قائلاً إنه يعاني سرطان البروستات.

وكتب في تغريدته "‏المخرج السعودي ‎#عبدالخالق_الغانم الذي خدم الدراما السعودية لأكثر من ثلاثة عقود والذي قدم للعرب -طاش ما طاش – يصارع اليوم مرض "سرطان البروستات" وهو في وضع صعب.. قبل قليل كلمته. أسالكم بالله لا تحرمونه من دعاكم. أمير الثقافة أملنا في الله ثم فيك كبير"..

يذكر أن المخرج عبدالخالق الغانم تخرج في معهد الفنون الجميلة في بغداد، وقام بإخراج العديد من المسلسلات أبرزها طاش ما طاش.

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