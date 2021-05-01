.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ تجاه جدة

الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ تجاه جدة

الدفاعات السعودية كانت اعترضت قبل أيام مسيّرة مفخخة أطلقت باتجاه المملكة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت وزارة الدفاع السعودية فجر السبت اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ تجاه جدة.

التحالف: تدمير مسيرة حوثية مفخخة أطلقت نحو خميس مشيط السعودية التحالف: تدمير مسيرة حوثية مفخخة أطلقت نحو خميس مشيط

يذكر أن الدفاعات السعودية كانت اعترضت قبل أيام مسيّرة مفخخة أطلقت باتجاه المملكة.

وقال تحالف دعم الشرعية إن انتهاكات ميليشيات الحوثي جسيمة للقانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين.

يذكر أن الميليشيات المدعومة من إيران، كانت كثفت خلال الفترة الماضية، محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خطفه حادث تصادم طائرتين.. شقيق شاب سعودي يروي خطفه حادث تصادم طائرتين.. شقيق شاب سعودي يروي
لغز منشأ كورونا.. مطالبات بتحقيق بعيد عن نظرية الخفافيش لغز منشأ كورونا.. مطالبات بتحقيق بعيد عن نظرية الخفافيش
الأكثر قراءة
الكرملين: نؤيد نهج ولي العهد السعودي بالقضايا العالمية الكرملين: نؤيد نهج ولي العهد السعودي بالقضايا العالمية
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ تجاه جدة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ تجاه جدة
مشاهد تأسر القلوب.. دعوات المعتمرين تحت زخات المطر مشاهد تأسر القلوب.. دعوات المعتمرين تحت زخات المطر
خطفه حادث تصادم طائرتين.. شقيق شاب سعودي يروي خطفه حادث تصادم طائرتين.. شقيق شاب سعودي يروي
وفاة سعودي في حادث تصادم طائرتين في جنوب إفريقيا وفاة سعودي في حادث تصادم طائرتين في جنوب إفريقيا
برنامج خادم الحرمين يفطر الصائمين في أستراليا برنامج خادم الحرمين يفطر الصائمين في أستراليا
قبل أن تذهب
تلوث الهواء يؤثر على الصحة العقلية للأطفال
تلوث الهواء يؤثر على الصحة العقلية للأطفال
اكتشف المزيد