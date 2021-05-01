الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ تجاه جدة

أعلنت وزارة الدفاع السعودية فجر السبت اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ تجاه جدة.

يذكر أن الدفاعات السعودية كانت اعترضت قبل أيام مسيّرة مفخخة أطلقت باتجاه المملكة.

وقال تحالف دعم الشرعية إن انتهاكات ميليشيات الحوثي جسيمة للقانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين.

يذكر أن الميليشيات المدعومة من إيران، كانت كثفت خلال الفترة الماضية، محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.