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ولي عهد أبوظبي يبحث مع وزير خارجية السعودية التعاون المشترك

الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي (من واس)

ولي عهد أبوظبي يبحث مع وزير خارجية السعودية التعاون المشترك

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دبي - العربية.نت

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بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، اليوم السبت، مع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والمملكة والتعاون الاستراتيجي والتنسيق المشترك بينهما في مختلف المجالات، والسبل الكفيلة بدعمه وتطويره بما يعزز المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما الشقيقين.

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وناقش الجانبان، خلال استقبال ولي عهد أبوظبي، لوزير الخارجية السعودي في قصر الشاطئ، آخر مستجدات الأوضاع والملفات في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط.

كما أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين وحرص قيادتيهما المستمر على دفع آفاق التعاون في جميع المجالات بما يعود بالخير على شعبيهما.

من واس
من واس

وحضر اللقاء الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

فيما حضر اللقاء من الجانب السعودي تركي بن عبدالله الدخيل سفير السعودية في الإمارات، وعبدالرحمن الداود مدير عام مكتب وزير الخارجية السعودي.

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