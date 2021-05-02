التحالف: تدمير مسيرة حوثية مفخخة أطلقت نحو خميس مشيط

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليل السبت الأحد، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط.

وقال التحالف إن محاولة استهداف الميليشيات الحوثية للمدنيين تعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي.

كما أضاف: "نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين من الهجمات الحوثية العدائية".

يشار إلى أن وزارة الدفاع السعودية، كانت أعلنت فجر السبت، اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ تجاه جدة.

يذكر أن الميليشيات المدعومة من إيران، كانت كثفت خلال الفترة الماضية، محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية بالمملكة العربية السعودية في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.