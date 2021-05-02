.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

وزير الخارجية السعودي يبحث مع مستشار وزير الخارجية الأميركي العلاقات الاستراتيجية

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله لدى استقباله ديريك شوليت

وزير الخارجية السعودي يبحث مع مستشار وزير الخارجية الأميركي العلاقات الاستراتيجية

الطرفان سيناقشان القضايا الإقليمية والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين وسبل تعزيزها

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، في مكتبه بمقر الوزارة في الرياض اليوم الثلاثاء، مستشار وزارة الخارجية الأميركية ديريك شوليت والوفد المرافق الذي ضم القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، ونائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول.

وجرى خلال الاستقبال، مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيالها، كما تم التطرق إلى العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.

السعودية تسمح بالسفر لمتلقي اللقاح اعتبارا من 17 مايو الجاري سياحة وسفر فيروس كورونا السعودية تسمح بالسفر لمتلقي اللقاح اعتبارا من 17 مايو الجاري

وحضر الاستقبال الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عيد بن محمد الثقفي، ومدير إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية الدكتور رائد قرملي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أبرزها الصداع النصفي.. نقص هذا العنصر يتسبب لك بمشاكل عدة أبرزها الصداع النصفي.. نقص هذا العنصر يتسبب لك بمشاكل عدة
جريمة بشعة بمصر.. اغتصاب جماعي لفتاة معاقة ذهنيا بنهار رمضان جريمة بشعة بمصر.. اغتصاب جماعي لفتاة معاقة ذهنيا بنهار رمضان
الأكثر قراءة
أقدم من الأهرامات.. اكتشاف مناطق أثرية مذهلة في السعودية أقدم من الأهرامات.. اكتشاف مناطق أثرية مذهلة في السعودية
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ تجاه جدة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ تجاه جدة
خطفه حادث تصادم طائرتين.. شقيق شاب سعودي يروي خطفه حادث تصادم طائرتين.. شقيق شاب سعودي يروي
السعودية: جمع صلاتي التراويح والقيام مع العشاء السعودية: جمع صلاتي التراويح والقيام مع العشاء
التحالف: تدمير مسيرة حوثية مفخخة أطلقت نحو خميس مشيط التحالف: تدمير مسيرة حوثية مفخخة أطلقت نحو خميس مشيط
ولي عهد أبوظبي يبحث مع وزير خارجية السعودية التعاون المشترك ولي عهد أبوظبي يبحث مع وزير خارجية السعودية التعاون المشترك
قبل أن تذهب
تقرير استخباراتي: هذه الدولة أكبر تهديد لأميركا
تقرير استخباراتي: هذه الدولة أكبر تهديد لأميركا
اكتشف المزيد