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السعودية.. نائب أمير الشرقية يوجه بسكن ومقر لبائعة الخضار ضحية التنمر

بائعة الخضار
بائعة الخضار

السعودية.. نائب أمير الشرقية يوجه بسكن ومقر لبائعة الخضار ضحية التنمر

أعربت أم زياد في حديثها لـ "العربية.نت" عن شكرها لنائب المنطقة الشرقية على اتصاله واهتمامه بأسرتها

متابع الغاء المتابعة

الدمام - إبراهيم الحسين

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وجه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، نائب أمير المنطقة الشرقية في السعودية، بتوفير مقر ثابت ونظامي للسيدة ⁧‫أم زياد بائعة الخضار في الدمام،‬⁩ التي تعرضت للتنمر والتشهير بها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وشمل التوجيه لأمانة المنطقة الشرقية تجهيز مقر لها بشكل عاجل في أحد أسواق الخضار بالدمام.

وأعربت أم زياد في حديثها لـ "العربية.نت" عن شكرها لنائب المنطقة الشرقية على اتصاله واهتمامه بأسرتها، موضحة أن هذا الاتصال خفف من وطأة الموقف، الذي تعرضت له يوم السبت الماضي.

وتصدر الوسم، الذي يحمل اسم المواطن، الترند في "تويتر"، حيث استغرب المغردون من موقف مصور الفيديو الذي تنمر على بائعة الخضار، وطالبوا الجهات المختصة بمحاسبته.

يذكر أن النيابة العامة‬⁩ استدعت الشخص الذي قام بتصوير ونشر مقطع لسيدة تبيع الخضار، للتحقيق معه وتطبيق الإجراءات النظامية.

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