.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

شاهد صور الحجر الأسود باستخدام تقنية عالية الوضوح

الحجر الأسود ومحاط بسياج من فضه
الحجر الأسود وهو محاط بسياج من فضة

شاهد صور الحجر الأسود باستخدام تقنية عالية الوضوح

استغرق تصوير الحجر الأسود بهذه التقنية 7 ساعات وأنتجت 1050 صورة بتقنية فوكس ستاك بانوراما

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - حامد القرشي

نشر في: آخر تحديث:

وثقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الحجر الأسود بتقنية (Focus Stack Panorama)، وهذه التقنية يتم فيها تجميع الصور بوضوح مختلف، حتى تنتج صورة واحدة بأكبر دقة.

واستغرق تصوير الحجر الأسود بهذه التقنية 7 ساعات وأنتجت 1050 صورة، بتقنية فوكس ستاك بانوراما، وكانت دقة الصورة 49 ألف ميغا بكسل، واستغرقت مدة المعالجة لهذه الصور أكثر من 50 ساعة عمل.

جزء من قطع الحجر الأسود
جزء من قطع الحجر الأسود

ويوجد الحجر الأسود في الركن الجنوبي الشرقي للكعبة من الخارج، وهو مبدأ الطواف ومنتهاه، ويرتفع عن الأرض مترًا ونصف المتر، وهو أسود اللون مائل إلى الحمرة ذو تجويف أشبه بطاس الشرب.

شاهد.. "قوس قزح " يرسم لوحة جمالية في سماء مكة المكرمة السعودية شاهد.. "قوس قزح " يرسم لوحة جمالية في سماء مكة المكرمة

ويحاط الحجر الأسود بإطار من الفضة الخالصة صونًا له، ويظهر مكان الحجر بيضاويًّا، والحجر الأسود من أحجار الجنّة وياقوتها، كان لونه قبل أن ينزل إلى الأرض أبيض مُتلألِئاً، فطمس الله نورَه، وقد ثبت ذلك من حديث النبي - صلّى الله عليه وسلّم - الذي يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم: "إنّ الحِجرَ والمقامَ ياقوتتانِ من ياقوتِ الجنةِ، طمس اللهُ نورَهما، ولولا ذلك لأضاءَا ما بينَ المشرقِ والمغربِ".

ويتكون الحجر الأسود من ثماني قطع من الجزء المتبقي منه، في ظاهره مجموعاً بعضها إلى بعض بأشكال متفاوتة، ويتم تطييب الحجر الأسود بدهن العود الفاخر خمس مرات يومياً.

الحجر الأسود في زاوية الكعبة
الحجر الأسود في زاوية الكعبة
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
14 خلطة سرية لإنقاص الوزن.. اختر منها ما يناسبك 14 خلطة سرية لإنقاص الوزن.. اختر منها ما يناسبك
عشاق القهوة.. أول دراسة تكشف تأثير إدمانها على الدماغ بالتفاصيل عشاق القهوة.. أول دراسة تكشف تأثير إدمانها على الدماغ بالتفاصيل
الأكثر قراءة
بائعة الخضار المتنمر عليها في السعودية تكشف للعربية.نت وضعها بائعة الخضار المتنمر عليها في السعودية تكشف للعربية.نت وضعها
النيابة العامة تستدعي مصور فيديو تنمر على بائعة خضار في السعودية النيابة العامة تستدعي مصور فيديو تنمر على بائعة خضار في السعودية
السعودية: جمع صلاتي التراويح والقيام مع العشاء السعودية: جمع صلاتي التراويح والقيام مع العشاء
أوامر ملكية سعودية.. فيصل بن فاضل وزيراً للاقتصاد وسلطان بن سلمان مستشاراً للملك أوامر ملكية سعودية.. فيصل بن فاضل وزيراً للاقتصاد وسلطان بن سلمان مستشاراً للملك
الدفاعات السعودية تعترض باليستيين ومسيّرتين مفخختين صوب نجران الدفاعات السعودية تعترض باليستيين ومسيّرتين مفخختين صوب نجران
الصحة السعودية: الأيام المقبلة مهمة جداً ويجب الحذر خلالها والتقيد بالإجراءات الصحة السعودية: الأيام المقبلة مهمة جداً ويجب الحذر خلالها والتقيد بالإجراءات
قبل أن تذهب
خامنئي يهاجم ظريف بعد تسريبه.. والوزير يعتذر
خامنئي يهاجم ظريف بعد تسريبه.. والوزير يعتذر
اكتشف المزيد