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الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس المكسيكي

الملك سلمان وولي العهد

الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس المكسيكي

الحادثة أودت بحياة 24 شخصاً وخلفت أكثر من 70 جريحاً

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الرياض - العربية.نت

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهد الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة، للرئيس المكسيكس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إثر انهيار جسر قطار مترو معلق وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

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وقال الملك سلمان: "علمنا بنبأ انهيار جسر قطار مترو معلق، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، وأن لا تروا أي مكروه".

فيما أضاف ولي العهد: "بلغني نبأ انهيار جسر قطار مترو معلق، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجيًا للمصابين الشفاء العاجل".

يشار إلى أن حكومة المكسيك كانت أعلنت الحداد الوطني لمدة 3 أيام، بعد المأساة التي وقعت ليلة الاثنين في مترو الأنفاق بالعاصمة، والتي أودت بحياة 24 شخصا وخلفت أكثر من 70 جريحا.

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