القط العسيري بأبهى حلله.. لوحات فنان سعودي تخطف الأنظار

استطاع معلم سعودي للتربية الفنية أن يجسد "القط العسيري" الشهير بألوانه وتصاميمه الجذابة، بشكل تجريدي مميز، خطف أنظار المهتمين بهذا النوع من الفن في المملكة.

ومتحدثا عن تجربته هذه، قال الفنان التشكيلي ماجد عسيري "للعربية.نت": "دائماً ما يغلب محيط الفنان على لوحاته، لذلك حرصتُ أن أكون متجدداً في تطوير موهبتي التشكيلية، من مراحلي الأولى في الفن الواقعي، متنقلاً بين عدة مدارس فنية، حتى وجدتُ نفسي ميالا للتجريد الزخرفي القريب للواقعي، وكان للقط العسيري الطابع الطاغي على لوحاتي، نظراً لما يمتلك هذا الفن من عمق ثقافي واجتماعي وجمالي".

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وتابع: "استفدت من القط العسيري بتوظيف مفرداته الهندسية والفنية في أعمالي التشكيلية، وأضفتُ عليها تداخلات زخرفية، تظهر العمل بأسلوب جديد وطابع خاص"، معتبرا إياها بصمة خاصة بأسلوب فني حديث وغير تقليدي".

كما أضاف: "حين كنت أعلم اكتشفت لدى الطلاب إبداعا، واستفدتُ كثيراً من تعليم هؤلاء الأطفال، وهناك الكثير من لوحاتي مستوحاة من بعض أساليبهم".

إلى ذلك، أكد أن مصدر إلهامه منطقة عسير بجمالها وأرضها وسهولها ووديانها وتراثها الثقافي، مضيفا أنه يتطلع لرؤية الفن التشكيلي في مكانته التي يستحقها من الاهتمام والتقدير، لأن الأمم تقاس بفنونها،

وقال: "في ظل توجه دولتنا الغالية والرؤية المستقبلية لهذا الوطن رأينا الاهتمام بالفن التشكيلي وتطويره ووصوله إلى العالمية".

يشار إلى أن ماجد، شارك في العديد من المعارض الداخلية والخارجية، وقدم العديد من الدورات مع "مسك" الخيرية، والجمعية السعودية للثقافة والفنون.