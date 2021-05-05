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فلكياً.. هذا أول أيام عيد الفطر المبارك

رؤية الهلال

فلكياً.. هذا أول أيام عيد الفطر المبارك

عيد الفطر سيكون واحداً في أغلب الدول التي تأخذ بالرؤية لدخول الشهر أو بالحساب

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العربية.نت - حامد القرشي

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أكد الفلكي السعودي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء ملهم هندي، أنه رغم اختلاف المسلمين في بداية شعبان على ثلاث أيام وفي بداية رمضان على يومين، إلا أن عيد الفطر سيكون يوم الخميس 13 مايو.

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وقال في حديث لـ"العربية.نت": في السعودية وأغلب الدول سيكون يوم تحري هلال رمضان يوم الثلاثاء 29 رمضان الموافق 11 مايو/أيار، مضيفاً أن الحسابات الفلكية تشير لاستحالة الرؤية مساء الثلاثاء وذلك لولادة الهلال المتأخرة بعد غروب الشمس الساعة 10:01 مساءً ، ما يعني عدم وجود هلال في ذلك المساء."

كما أضاف، أنه وفقاً للقاعدة الشرعية عند تعذر رؤية الهلال، يتم رمضان 30 يوماً، الأربعاء فيوافق عيد الفطر المبارك يوم الخميس 13 مايو، وسيكون ذلك في أغلب الدول التي تأخذ بالرؤية لدخول الشهر أو بالحساب، بينما الدول التي تأخرت في دخول رمضان سيكون يوم الأربعاء هو يوم التحري لديها.

هلال رمضان
هلال رمضان

كذلك لفت إلى أن أرقام الهلال الفلكية تشير لإمكانية رؤية الهلال بالتلسكوب في الدول العربية وبالعين في الأميركيتين، مما يعني أن يتحد أغلب المسلمين يوم الخميس عيداً للفطر.

رؤية مستحيلة

بدوره، أكد الفلكي د.خالد الزعاق بأن رمضان عدته 30 يوماً وسنصوم خلاله 4 أيام جمعة"، مضيفاً أنه سيكون يوم الـ 13 من شهر مايو المقبل أول أيام عيد الفطر.

يشار إلى أن مركز الفلك الدولي، ذهب إلى أن رؤية الهلال في يوم 11 مايو ستكون "مستحيلة" في أغلب الدول الإسلامية بسبب غروب القمر قبل الشمس وعليه ستكمل رمضان 30 يوما، ويكون يوم العيد بحسابات الفلك، يوم الخميس 13 مايو.

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