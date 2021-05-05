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محمد بن زايد من جدة: نمضي بعلاقتنا الاستراتيجية مع السعودية بقوة

الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي في جدة -
الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي في جدة

محمد بن زايد من جدة: نمضي بعلاقتنا الاستراتيجية مع السعودية بقوة

استعرضا أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات وسبل دعمه وتطويره

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دبي - العربية.نت

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بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في جدة، الأربعاء، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي في جدة
الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي في جدة

واستعرض الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات وسبل دعمه وتطويره.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي في تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر"، "التقيت اليوم في جدة أخي الأمير محمد بن سلمان.. بحثنا علاقاتنا الاستراتيجية التي نمضي فيها معاً بقوة وإرادة صادقة في إطار من الأخوة والثقة والمصير المشترك.. وتبادلنا الرؤى بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية وتكثيف التعاون في مواجهة التحديات وتعزيز الاستقرار في المنطقة".

إلى ذلك، حضر الاجتماع الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

محمد بن سلمان ومحمد بن زايد في جدة
محمد بن سلمان ومحمد بن زايد في جدة

وحضر الاجتماع من الجانب الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني ونائب الأمين العام في المجلس الأعلى للأمن الوطني علي الشامسي وسفير دولة الإمارات لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد المزروعي.

وفي وقت سابق اليوم، وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي إلى جدة.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما كان في استقباله الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

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