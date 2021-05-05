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‏الداخلية السعودية تستحدث إدارة خاصة للنشاطات البحرية

وزارة الداخلية السعودية - جديدة
من وزارة الداخلية السعودية
رؤية 2030

‏الداخلية السعودية تستحدث إدارة خاصة للنشاطات البحرية

القرار يكفل سرعة إنجاز التراخيص والتصاريح وتجاوز العقبات أمام المستفيدين

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - نادية الفواز

نشر في: آخر تحديث:

تنفيذاً لتوجيهات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، استحدثت وزارة الداخلية السعودية إدارة النشاطات البحرية بالمديرية العامة لحرس الحدود، وذلك من خلال التعاون والتنسيق عبر الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة بترخيص وتنظيم النشاطات والفعاليات البحرية، التي تشمل الرياضات البحرية، والغوص، والنزهة والترفيه، والسياحة البحرية، ووضع خطط وتعليمات الأمن والسلامة لمزاولتها، والتوعية بالسلامة البحرية.

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ويشرف حرس الحدود السعودي، ممثلاً في إدارة النشاطات البحرية، على غرفة عمليات البحر الأحمر بجدة، التي استحدثت مؤخرًا بمشاركة 12 وزارة وهيئة، لتسهيل إجراءات اليخوت وتنظيم دخولها.

فيما يأتي العمل من خلال رقم الاتصال الموحد (1980) من داخل المملكة و(9661980+) من خارج المملكة، أو البريد الإلكتروني (maritime_activities@moi.gov.sa)، بما يحقق التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الأمنية والخدمية.

إلى ذلك، يكفل سرعة إنجاز التراخيص والتصاريح، وتجاوز العقبات التي قد تواجه المستفيدين من الخدمة، إضافة إلى متابعة وتطوير ممارسة النشاطات البحرية.

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