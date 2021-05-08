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التحالف: تدمير مسيرة حوثية مفخخة صوب خميس مشيط جنوب السعودية

التحالف يعرض فيديو اعتراض وإسقاط مسيرة حوثية
اعتراض وإسقاط مسيرة حوثية

التحالف: تدمير مسيرة حوثية مفخخة صوب خميس مشيط جنوب السعودية

قال التحالف إنه يتخذ "الاجراءات العملياتيه للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية"

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليل الجمعة، أن الدفاع الجوي اعترض ودمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط جنوب السعودية.

وقال التحالف إنه يتخذ "الاجراءات العملياتيه للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية".

وليل السبت الماضي، أسقط التحالف مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط.

وأكد التحالف أن محاولة استهداف الميليشيا الحوثية للمدنيين تعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي.

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وكثفت الميليشيا الحوثية، المدعومة من إيران، خلال الفترة الماضية محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية بالسعودية.

وأثارت الهجمات إدانات عدة دول عربية وغربية أكدت على الوقوف إلى جانب المملكة و دعم أمنها في مواجهة هجمات الحوثيين الإرهابية.

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