الجبير: الحقائق بقضية هاتف بيزوس دحضت مزاعم بعض المغرضين بحق السعودية

علق عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، على ظهور الحقائق بقضية هاتف ‏رجل الأعمال جيف بيزوس، مؤكدًا أنها دحضت مزاعم بعض المغرضين الذين حاولوا الإساءة للسعودية واتهامها وقتها بأنها وراء عملية الاختراق.‏

الآن وبما أن الحقائق اتضحت فيما يسمى بقضية (اختراق هاتف جيف بيزوس)، وأن لا علاقة للمملكة بهذه المزاعم كما أكدنا في حينه.

هل سيعترف الذين اتهموا المملكة وحاولوا الإساءة لسمعتها بشكل علني للحفاظ على مصداقيتهم؟ — Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) May 8, 2021

وكتب الجبير عبر تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الآن وبما ‏أن الحقائق اتضحت فيما يسمى بقضية اختراق هاتف جيف بيزوس وأن لا علاقة للمملكة ‏بهذه المزاعم كما أكدنا في حينه".‏

وأضاف: "هل سيعترف الذين اتهموا المملكة وحاولوا الإساءة لسمعتها بشكل علني للحفاظ على ‏مصداقيتهم؟".

"الديلي ميل" تكشف الحقيقة بالوثائق

وكانت تقارير صحافية غربية قد كشف أن الزوج السابق للمذيعة الأميركية لورين سانشيز، هو الذي سرب تفاصيل علاقتها مع رجل الأعمال الأميركي الملياردير جيف بيزوس.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في تقرير نشرته، إن رجل الأعمال باتريك وايتسيل، كان لا يزال متزوجًا من المذيعة التلفزيونية لورين سانشيز عندما نشرت صحيفة "ناشونال إنكوايرر" صورًا تفضح تفاصيل علاقتها الرومانسية ببيزوس.

وأشارت التقارير في ذلك الوقت إلى أن شقيق سانشيز، مايكل، هو الذي سرب الصور والنصوص الخاصة بين المذيعة الأميركية وأغنى رجل في العالم، ما تسبب في انهيار زواج بيزوس الذي دام 25 عامًا من زوجته الروائية ماكنزي سكوت.

استغلال الصور.. وإنهاء إجراءات الطلاق دون تكبد أي نفقات أو تعويضات

إلا أنه، بحسب وثائق قضائية، تضمنت تصريحات لمراسل صحيفة "ناشيونال أنكوايرر"، نيكولاوس تزيما هاتزيفستاتيو، والذي قام بنشر الخبر، فإن وايتسيل زوج سانشيز المهجور، هو الذي اكتشف العلاقة واتجه إلى وسائل الإعلام من أجل فضح العلاقة لكي يستغل الفضيحة في إنهاء إجراءات الطلاق دون تكبد أي نفقات أو تعويضات.

من جهة أخرى، نفى المتحدث باسم وايتسيل هذه التقارير، قائلًا: إنها غير صحيحة بشكل قاطع.

وأضاف: "للأسف هذه ليست المرة الأولى التي نشهد فيها هذه المحاولة اليائسة من مايكل سانشيز (شقيق لورين) لسرد مثل هذه الروايات الغريبة".

وكشف المدعون العامون الفيدراليون في مانهاتن العام الماضي عن أن لديهم أدلة على تقديم لورين سانشيز رسائل نصية حميمة إلى شقيقها، وهو الذي باعها إلى الصحيفة، حيث تم الكشف عن رسالة نصية بتاريخ 10 مايو 2018 مرسلة من هاتف سانشيز إلى شقيقها تحتوي على نصوص حميمية لها مع بيزوس.

وأكدت "ديلي ميل" أن مايكل تلقى مبلغ 200 ألف دولار من "ناشونال إنكوايرر" بموجب عقد تم توقيعه في أكتوبر 2018.