الخارجية السعودية ترفض خطط إسرائيل لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس  

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن رفض المملكة العربية السعودية لخطط وإجراءات إسرائيل من اجل إخلاء منازل فلسطينية بالقدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

وشددت الوزارة على تنديد السعودية بأي إجراءات أحادية الجانب، ولأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، ولكل ما قد يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الخارجية السعودية وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأصيب أكثر من 175 فلسطينياً و6 شرطيين إسرائيليين بجروح، ليل الجمعة، في اشتباكات دارت خصوصاً في باحة المسجد الأقصى بين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية التي دخلت الباحة، في مواجهات هي الأعنف منذ سنوات في القدس الشرقية المحتلّة، وحمّلت السلطة الفلسطينية، الدولة العبرية "المسؤولية الكاملة" عنها.