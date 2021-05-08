.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

العثور على لغم أرضي  جرفته السيول من اليمن إلى جازان

اليمن الحديدة الحوثي الحوثيين ألغام لغم تفكيك حقل ألغام
من الغام الحوثيين

العثور على لغم أرضي جرفته السيول من اليمن إلى جازان

تم التعامل مع اللغم وإبطال مفعوله دون حدوث أي إصابات أو أضرار

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - مريم الجابر

نشر في: آخر تحديث:

صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد الغامدي، بأن الدفاع المدني بمحافظة الطوال السعودية، تلقى السبت، بلاغاً بالعثور على لغم أرضي بأحد الأودية جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية إلى المملكة.

وعلى الفور، انتقلت جهات الاختصاص إلى الموقع، ونفذت الإجراءات الأمنية اللازمة للتعامل مع اللغم وإبطال مفعوله دون حدوث أي إصابات أو أضرار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الطريقة الصحيحة لإنقاص الوزن.. نصيحة من خبير روسي الطريقة الصحيحة لإنقاص الوزن.. نصيحة من خبير روسي
أحمد عبدالله محمود للعربية.نت: أحمد عبدالله محمود للعربية.نت: "كيرة والجن" حقق حلماً من أحلام عمري
الأكثر قراءة
الصحة السعودية تكشف أسباب تأخر الجرعة الثانية من لقاح كورونا الصحة السعودية تكشف أسباب تأخر الجرعة الثانية من لقاح كورونا
ثقافة صناعة السياحة ثقافة صناعة السياحة
حقوقيون سعوديون: قصص نهش الكلاب للأطفال مستمرة.. وهذه هي الحلول  حقوقيون سعوديون: قصص نهش الكلاب للأطفال مستمرة.. وهذه هي الحلول 
السفير الهندي في السعودية: التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى 33 مليار دولار السفير الهندي في السعودية: التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى 33 مليار دولار
في الدرعية.. هكذا يتدرب الفتيان على العرضة السعودية في الدرعية.. هكذا يتدرب الفتيان على العرضة السعودية
يحولها إلى مجسمات أثرية.. هكذا ينحت سعودي الصخور يحولها إلى مجسمات أثرية.. هكذا ينحت سعودي الصخور
قبل أن تذهب
نتنياهو يهاجم الائتلاف الحاكم: لا أحد في إسرائيل سيصوت لبينيت
نتنياهو يهاجم الائتلاف الحاكم: لا أحد في إسرائيل سيصوت لبينيت
اكتشف المزيد