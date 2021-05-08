العثور على لغم أرضي  جرفته السيول من اليمن إلى جازان

صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد الغامدي، بأن الدفاع المدني بمحافظة الطوال السعودية، تلقى السبت، بلاغاً بالعثور على لغم أرضي بأحد الأودية جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية إلى المملكة.

وعلى الفور، انتقلت جهات الاختصاص إلى الموقع، ونفذت الإجراءات الأمنية اللازمة للتعامل مع اللغم وإبطال مفعوله دون حدوث أي إصابات أو أضرار.