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الملك سلمان يوافق على بناء جامع خادم الحرمين الشريفين في باكستان  

مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان

الملك سلمان يوافق على بناء جامع خادم الحرمين الشريفين في باكستان

يتسع الجامع لـ 4000 مصلٍ من الرجال و2000 من النساء

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الرياض - العربية.نت

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صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على بناء مشروع جامع خادم الحرمين الشريفين بالجامعة الإسلامية العالمية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

ويضم المشروع الذي يقع في المدينة الجامعية ( 10 - H)، مصلى للرجال يتسع لـ 4000 مصلٍ، وآخر للنساء يتسع لـ 2000 مصلية، إضافة إلى ساحات خارجية تتسع لـ 6000 شخص.

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كما يحتوي المشروع على مكتبة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتحف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وقاعة الأمير محمد بن سلمان للمؤتمرات، وكذلك منطقة للخدمات الإدارية ومواقف للسيارات.

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