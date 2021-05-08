سعودي يبني جسراً فوق مجرى سيل في "جوة شهدان"

في ظل وجود الأمطار المستمرة طوال العام على العديد من محافظات جازان -جنوب غربي السعودية- حاول الأهالي إيجاد حلول لانقطاعهم عن المواقع المجاورة بسبب جريان سيول الأمطار، والتي عادة ما تكون بين جبال متجاورة، حتى تمكن أحد أهالي قرية "جوة شهدان" في محافظة هروب شمال شرقي منطقة جازان، من إنشاء "جسر حديدي" لربط ضفتي وادي شهدان.

المواطن علي الصهلولي، تحدث إلى "العربية.نت"، قائلاً إن الجسر تم تشييده قبل 10 سنوات على نفقته الخاصة، وهو مصنوع من الحديد، حيث يربط ضفتي الوادي ويخدم 10 أسر موجودة في القرية، وقال: "سبب إنشاء الجسر، عندما يمر السيل بالوادي يخلف دمارًا، ولا تستطيع السيارات العبور، ما دعاه لإنشاء الجسر، الذي ظل صامدًا منذ 10 سنوات وحتى الآن، والسيارات والشاحنات الصغيرة تعبر من خلاله والتي يقل وزرنها عن 8 أطنان".

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وأضاف: "قمتُ بتأمين الجسر بكميات من الحديد، وعمل قواعد جانبية من الإسمنت، وكنت أسحب الحجارة والحديد من الجبل حتى موقع الجسر، ولله الحمد تمكنت من إنشائه وظل صامداً حتى الآن".

من جهته أكد رئيس بلدية هروب المهندس أحمد حكمي، يجري حالياً عمل دراسة في مكتب هندسي لتحديد احتياجات الموقع، والبلدية تسير في الخطوات الأخيرة لهذا المشروع، والمكتب الاستشاري هو من سيحدد نوع المشروع الواجب توفيره في الموقع، واحتياجه لجسر، وتحديد التكلفة الإجمالية للمشروع.

وقال: "الجسر خدم سكان الموقع طوال العشر سنوات الماضية وقت مواسم الأمطار، في حين أن البلدية مسؤولة عن المواقع داخل النطاق العمراني، أما المواقع الموجودة خارج النطاق العمراني، فهي تتبع وزارة النقل".

وأضاف: "موقع جوة شهدان يضم عددا من المنازل القليلة، كما أنه بعيد عن الكتلة السكانية في محافظة هروب، كما أن الطريق وعر وبعيد، والبلدية عملت على دراسة الموقع بهدف تحديد الخدمات الهامة، على أن يتم إرسال هذه المعلومات والدراسة لوزارة النقل بحكم اختصاصها".