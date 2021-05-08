وفاة عبدالرحمن العجلان شيخ المؤذنين بالحرم المكي

توفي كبير المؤذنين بالحرم المكي رئيس محاكم القصيم السابق الشيخ عبدالرحمن العجلان صباح الجمعة عن عمر يناهز 85 عاماً، الذي فرغ نفسه للتدريس بالمسجد الحرام.

وتردد صوت الشيخ العجلان في جنبات المسجد الحرام، إذ درّس العلوم الشرعية تحت المكبرية بالمسجد الحرام بشكل يومي على طوال العام، وحظيت دروسه اليومية بجموع غفيرة من طلاب العلم، حيث يحرص الكثير من الطلاب من مختلف الدول الإسلامية على حضور درسه اليومي، فقد كان حريصاً على إلقاء دروسه وعدم تأخيرها حتى إنه كان يلقيها خلال أزمة جائحة كورونا المستجد «كوفيد-19» عن بعد.

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والشيخ عبدالرحمن عبدالله العجلان، ولد في منطقة القصيم عام 1357هـ، وتلقى تعليمه في الكتاتيب، ثم التحق بالمدرسة الفيصلية في بريدة، وتخرج فيها عام 1371هـ ثم التحق بمعهد بريدة العلمي وكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وفي عام 1386هـ التحق بالمعهد العالي للقضاء عند بداية افتتاحه، وتخرج فيه، وعين في السلك القضائي، إلا أنه طلب الإحالة للتقاعد، وفرغ نفسه لتدريس العلوم الشرعية تحت مكبرية المسجد الحرام لأكثر من 35 عاما.