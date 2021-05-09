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السعودية تعلن عن إقامة شعيرة الحج لهذا العام

الكعبة

السعودية تعلن عن إقامة شعيرة الحج لهذا العام

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دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة الحج والعمرة اليوم الأحد، إقامة شعيرة الحج لعام 1442مؤكدة أنه سيجري الإعلان لاحقاً عن الخطط التنفيذية لإقامة حج هذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه "انطلاقًا من حرص المملكة العربية السعودية الدائم على تمكين ضيوف بيت الله الحرام وزوار مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام من أداء مناسك الحج والعمرة، حيث تضع المملكة صحة وسلامة الإنسان أولاً، أعلنت وزارة الحج والعمرة عن عزم المملكة إقامة شعيرة الحج لعام 1442هـ بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الحجيج وذلك وفق الضوابط والمعايير الصحية، والأمنية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على صحتهم وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة في بيئة آمنة".

وأكدت الوزارة أن الجهات الصحية بالمملكة مستمرة في تقييم الأوضاع واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على صحة الإنسان، لافتةً الانتباه إلى أنه سيتم الإعلان لاحقَا عن تفاصيل الضوابط والخطط التنفيذية لإقامة حج هذا العام.

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