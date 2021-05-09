الصحة السعودية: لم نرصد أي حالة وفاة مرتبطة بلقاح كورونا

في تصريح مطمئن، أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأحد، عدم رصد أي حالة وفاة مرتبطة بشكل مباشر باللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، في المؤتمر الصحفي بشأن مستجدات مواجهة فيروس كورونا، أن منحنى الإصابات في المملكة ما زال متذبذباً.

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كما أضاف أن نسب الوفيات كانت أعلى في الفئات ذات الخطورة، وهم المصابون بالسكري وارتفاع ضغط الدم والمصابون بالسمنة والأمراض التنفسية.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (942) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (13) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1064) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (409,740) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/sXf78vi5Um — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) May 9, 2021

وأوضح أن العدد المسموح للتجمعات في العيد هو 20 شخصاً فقط، مشيرا إلى عقوبات تنتظر المخالفين وفقا للأنظمة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 942 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، و13 حالة وفاة، وتسجيل (1064) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (409,740).

وقبل يومين، أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تجاوز عدد جرعات لقاح كورونا التي تم إعطاؤها في المملكة الـ10 ملايين جرعة، وذلك عبر أكثر من 587 موقعاً للتطعيم في كافة مناطق السعودية.

كما تم إطلاق الحملة الوطنية التوعوية تحت شعار "خذ الخطوة" التي يشارك فيها عددٌ من الجهات من القطاعات كافة، والتي تستهدف من خلالها حث أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين على أهمية أخذ لقاح كورونا كوفيد-19 وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول عليه.