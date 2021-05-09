الهلال الأحمر يستقبل آلاف البلاغات في رمضان

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي، الأحد، أنها استقبلت طيلة شهر رمضان المبارك 1442 هـ، أكثر من 60 ألف بلاغ إسعافي، 12 ألفا منها استدعت حضور الفرق الإسعافية إلى الميدان ونقل على إثرها 6 آلاف حالة إلى المستشفيات.

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وأفاد مدير فرع هيئة الهلال الأحمر بالرياض، الدكتور أحمد الخريصي، في تصريح صحافي لـ"العربية.نت"، أن الهلال الأحمر السعودي يعمل في طور عملية توسعية متطورة، حيث إنه كان في عام 2016 يضم 80 مركزاً إسعافياً، بينما في الزمن الحالي فالحديث عن 111 مركزاً موزعة في كافة أرجاء البلاد، الأمر الذي كان له انعكاس واضح على زيادة الرقع الجغرافية المغطاة من قبل الهيئة تزامناً مع تحسين أزمنة الاستجابة الإسعافية التي يترافق معها تأهيل وتدريب القوى السعودية العاملة.

التطور الرقمي الإسعافي

كما شرح أن المسعف في السعودية سابقا كان يدون تقريره الإسعافي ورقياً فيما لا تعلم المستشفيات عن وصول الحالة المرضية إلا عن طريق الإشارات اللاسلكية في بعض الحالات، أو عند وصول الفرق الإسعافية، أما اليوم فهناك نهج رقمي تطويري يتوافق مع رؤية 2030 قامت به الهيئة يتمثل في خدمة المسعف الإلكتروني التي تعد خدمة ذكية أطلقتها بهدف تعزيز إمكانية الربط مع المستشفيات والمنشآت الطبية التي تستقبل الحالات الطارئة في كافة مناطق السعودية من خلال شاشة إلكترونية تتابع الفرق الإسعافية.

ترسيخ القيم الإنسانية

في سياق متصل، أكد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسى في تصريحات صحافية لوسائل إعلام محلية، أن الهيئة حريصة على ترسيخ ونشر القيم الإنسانية وتعزيز وعي المجتمع بأهمية العمل الإنساني بما يسهم في نماء وبناء المجتمع نحو الارتقاء بمنظومة العمل الإنساني وفقاً لأفضل المعايير العالمية، مبيناً أن القيم الإنسانية هي إحدى الرسائل السامية التي تتبناها الهيئة لتلهم بها المجتمع والعالم.

وتابع أن الهيئة تدخل عامها الثاني في مواجهة أزمة كورونا، وفي وقت يستمر فيه عناصر الفريق بمسؤولياتهم تجاه المجتمع من خلال تقديم الخدمة الإسعافية لطالبيها والإسهام في توعية الأفراد عبر تقديم الدورات التدريبية والمحاضرات التوعوية وتنفيذ المبادرات المجتمعية.

إلى ذلك، أعرب عن شكره لكافة العاملين في الهيئة من طواقم إسعافية وإداريين ومتطوعين على ما قدموه من جهود إنسانية لحفظ الأرواح وتخفيف المعاناة عن كافة أفراد المجتمع دون تميز، مشيدًا بدورهم الملهم في دفعة عجلة التطوير في العمل الإنساني الذي تقدمه الهيئة، وفق تعبيره.