رئيس وزراء باكستان يزور المسجد النبوي

زار رئيس وزراء باكستان، عمران خان، السبت، المسجد النبوي بالمدينة المنورة، وأدى الصلاة فيه.



من زيارة خان للمسجد النبوي

وكان في استقبال خان لدى وصوله المسجد النبوي وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد طارق القرافي، ومدير المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بري، وعددٌ من المسؤولين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.

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ووصل خان، السعودية، الجمعة، في زيارة رسمية للمملكة بدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وعقد خان محادثات مع ولي العهد السعودي، الجمعة، قبل أن يتوجه إلى المدينة المنورة، السبت.