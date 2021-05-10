قصة صناعة "البشت الحساوي" الأشهر عالمياً

تمثل مهنة صناعة وحياكة المشالح الأحسائية الأشهر على مستوى العالم، من المهن المغمورة الخالدة، والتي امتهنها وأتقن صنعها وحياكتها العديد من العائلات الأحسائية لأكثر من قرن من الزمن، وارتبطت هذه المهنة بالأحساء كأول المدن التي بدأت صناعة وحياكة المشالح، وأحد أهم الأسواق المنتجة والمصدرة للمشالح في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

"البشت الحساوي" يمتاز بدقة حياكته يدوياً عبر استخدام خيوط الحرير والقطن والصوف، وتطريز حواشيه بالزري الذهبي والفضي، حيث تمتد فترة حياكته من عشرة أيام إلى ستة أشهر ويمر بسبع مراحل تبدأ بمرحلة التركيب، الطوق، الهيلة، البروج، المقصر، ومرحلة القيطان والخبانة وصولاً إلى مرحلة البرداخ التي تم فيها ضرب الزري وإبراز لونه الذهبي.

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مهنة متوارثة

ووفقا لتقرير وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح صانع المشالح الملكية في الأحساء علي القطان، أنه عمل في مهنة حياكة المشالح قبل أكثر من 40 سنة، حيث عمل مع والده الذي امتهن حياكة البشوت، مبيناً أن سعر المشلح اليدوي يتراوح ما بين 3 آلاف إلى 5 آلاف ريال، وذلك بحسب شكل التصميم ونوع الزري المستخدم والألوان ومقاس الزبون ونوع الخام المستخدم في المشلح.

من جانبه، أفاد حائك المشالح نسيم الشواف، أنه عمل في مهنة حياكة البشوت قبل أكثر من 45 سنة مع والده الذي أخذ المهنة عن جده، مفيدًا أن المشلح يعمل عليه خمسة أشخاص متخصصون في كل قسم للمشلح، والمتمثلة في تركيب الهيلة، السموط، البروج، وتركيب المكسر.

وبين أن الأحسائيين حولوا مجالسهم لأماكن صناعة وحياكة المشالح وتعليم الحياكة، حيث يرسلون أبناءهم منذ الصغر لتعلم المهنة التي تصل لمدة 5 سنوات، يتم خلالها التدرج في تعلم أمور الحياكة بطي خيوط المشلح وتنظيفه والتعلم على كيفية غرز الإبرة، وأخذ المقاسات على قطع القماش والتدرب على الخيوط النحاسية التي يعتمد عليها في خياطة المشلح.

مكونات المشلح الحساوي

وأفاد أن الحائكين الأحسائيين يعمدون إلى تعليم أبنائهم هذه المهنة، بهدف تكوين مصدر دخل إضافي للعائلة، غير أن ظهور الطفرة الصناعية واكتشاف النفط في السعودية، أسهم في انتقال الكثير من الحائكين للعمل في الشركات الصناعية وأخذ ممارسة الحياكة كنوع من الهواية.

وأبان الحائك الشواف، أن مكونات المشلح هي من تقّوم سعره وقيمته، منوهاً بأن الطلب على المشلح الأحسائي اليدوي لايزال قائماً وبشكل كبير في مختلف مدن السعودية، مبيناً أن البشت المُزري بالزري الألماني يعد من التحف الثمينة التي يحرص على اقتنائها العديد من العوائل السعودية.