أمن الدولة في السعودية يحذر من مصادر مجهولة لجمع التبرعات

حذّر المتحدث الرسمي باسم رئاسة أمن الدولة في السعودية، من جهات خارجية مجهولة تقوم بإنشاء مواقع على شبكة الإنترنت، وتدعو لجمع أموال أو تبرعات لغرض المساهمة في العمل الخيري خارج المملكة.

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كما نبّهت من الاستجابة لتلك الدعوات والرسائل أو تداولها، أو المشاركة فيها، حاثة الجميع على عدم التبرع لأن ذلك يعرّض المتبرع للمساءلة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

إلى ذلك، دعت الراغب في التبرع داخل السعودية أن يتوجّه إلى القنوات المصرّح لها في الداخل، وأما من يرغب بالتبرع للخارج، فإن الجهة الوحيدة المصرّح لها بإيصال التبرعات خارج المملكة هي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

يشار إلى أن هذه التحذيرات أتت انطلاقا من الحرص على سلامة العمل الخيري، وتنامي مصادر دخله، ونظراً لما لوحظ في الآونة الأخيرة من كثرة الرسائل والدعوات في مواقع التواصل الاجتماعي.