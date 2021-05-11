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الأمير محمد بن سلمان يستقبل أمير قطر في جدة

الأمير محمد بن سلمان يستقبل أمير قطر في جدة

الطرفان سيبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية

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دبي - العربية.نت

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استقبل ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، مساء الاثنين، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الذي وصل مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.

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وعقد الطرفان مباحثات رحب ولي العهد السعودي في بدايتها بأمير دولة قطر ومرافقيه في المملكة، ناقلا تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فيما أعرب الشيخ تميم عن تحياته لخادم الحرمين وسعادته بزيارة المملكة، ولقائه ولي العهد، كما تبادلا التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

كذلك جرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمه وتطويره، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

إلى ذلك، حضر جلسة المباحثات الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان.

ولي العهد السعودي وأمير قطر
ولي العهد السعودي وأمير قطر

أما من الجانب القطري، فحضر الجلسة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، والشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، ووزير التجارة والصناعة القائم بأعمال وزير المالية علي بن أحمد الكواري.

يشار إلى أن هذه الزيارة هي الثانية لأمير قطر إلى المملكة هذا العام، بعد حضوره قمة مجلس التعاون الخليجي في يناير/كانون الثاني الماضي.

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