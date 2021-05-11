.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

السعودية تُدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية بالقدس

علم السعودية مع شعار وزارة الخارجية
علم السعودية مع شعار وزارة الخارجية

السعودية تُدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية بالقدس

المملكة جددت دعمها للشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعربت وزارة الخارجية السعودية، الاثنين، عن إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات السافرة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، لحرمة المسجد الأقصى الشريف، ولأمن وسلامة المصلين، وما أسفرت عنه هذه الأعمال الهمجية من سقوط عدد من الضحايا بما في ذلك من الأطفال.

أميركا: ملتزمون بتهدئة في القدس أميركا أميركا: ملتزمون بتهدئة في القدس

ودعت المملكة المجتمع الدولي لتحميل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذا التصعيد، وضرورة وقفه الفوري لأعماله التصعيدية، التي تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية.

كما جددت التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

اشتباكات واضطرابات

يذكر أن باحات المسجد الأقصى في القدس تشهد منذ أيام، مواجهات عنيفة بين مصلين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، حيث اقتحمت الأخيرة صباح الاثنين، المسجد واعتدت على المصلين.

من مواجهات القدس - فرانس برس
من مواجهات القدس - فرانس برس

فيما تشهد القدس الشرقية منذ أسابيع اضطرابات وأعمال عنف، أطلقها نزاع حول ملكية أراض في حي الشيخ جرّاح بنيت عليها منازل تعيش فيها أربع عائلات فلسطينية، تطالبها جمعية استيطانية بإخلائها.

وأتت تلك الاضطرابات بعد أن قضت المحكمة المركزية في القدس بإخلاء عدد من العقارات الفلسطينية في الحي الذي أقامه الأردن لإيواء الفلسطينيين الذين هجّروا في العام 1948 ولديهم عقود إيجار تثبت ذلك، لكن المحكمة العليا ألغت أمس الجلسة التي كان مقرراً عقدها اليوم الاثنين، على وقع الاضطرابات الحاصلة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
سمية الخشاب للعربية.نت: لم أتوقع هذا النجاح لمسلسل سمية الخشاب للعربية.نت: لم أتوقع هذا النجاح لمسلسل "موسى".. وهذه قصة أغنية أحمد سعد
7 أطعمة.. يُفضل تناولها مسلوقة 7 أطعمة.. يُفضل تناولها مسلوقة
الأكثر قراءة
الأمير محمد بن سلمان يستقبل أمير قطر في جدة الأمير محمد بن سلمان يستقبل أمير قطر في جدة
الخطوط السعودية: مستعدون لتسيير 71 رحلة محلية ودولية الخطوط السعودية: مستعدون لتسيير 71 رحلة محلية ودولية
السعودية تستثني هذه الفئات من الحجر الصحي المؤسسي السعودية تستثني هذه الفئات من الحجر الصحي المؤسسي
مجسمات السيارات التالفة تثير ضجة في جدة.. مجسمات السيارات التالفة تثير ضجة في جدة.. "شغل تشليح"
أمير مكة يوجه بإزالة مجسمات السيارات التالفة في جدة أمير مكة يوجه بإزالة مجسمات السيارات التالفة في جدة
التحالف: لا إصابات إثر محاولة الحوثي استهداف مطار أبها التحالف: لا إصابات إثر محاولة الحوثي استهداف مطار أبها
قبل أن تذهب
هل تنجح مفاوضات فيينا قبل العشرين من مايو؟
هل تنجح مفاوضات فيينا قبل العشرين من مايو؟
اكتشف المزيد