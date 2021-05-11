الحوثي يطلق مقذوفاً على حدود السعودية.. دون إصابات

سقط مقذوف عسكري أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، على إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان جنوب السعودية.



وصرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد الغامدي، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان.

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كما أضاف أنه وفور ورود البلاغ، انتقلت الجهات المختصة للموقع، واتضح سقوط مقذوف عسكري في فناء أحد المنازل، نتج عنه تضرر المنزل وعدد من المركبات المدنية بأضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة، دون حدوث أي إصابات، وتمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

على المجتمع الدولي الضغط

يشار إلى أن وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الاثنين، كان أكد أن جماعة الحوثي تواصل هجماتها الإرهابية.

وقال خلال اتصاله بسفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانس جروندبيرغ، إن على المجتمع الدولي الضغط على ميليشيا الحوثي وإيران للحل باليمن.

كما تطرق إلى تعنت ميليشيا الحوثي ورفضها للمبادرات الأممية والإقليمية لإنهاء الحرب في اليمن، مؤكداً حرص الحكومة على إنهاء معاناة اليمنيين وتحقيق المصالحة الوطنية وصولاً إلى إيجاد سلام دائم وشامل واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن.

إلى ذلك، شدد على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي موقفا حازما تجاه الصلف الحوثي ورفض الميليشيا مساعي إحلال السلام وإصرارها على مواصلة العدوان على مأرب، وتهديد ملايين النازحين والقاطنين في المحافظة.