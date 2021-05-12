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الملك سلمان يؤكد وقوف السعودية إلى جانب الشعب الفلسطيني

عمران خان والملك سلمان
اجتماع سابق بين الملك سلمان وعمران خان
الشرق الأوسط

الملك سلمان يؤكد وقوف السعودية إلى جانب الشعب الفلسطيني

العاهل السعودي شدد في اتصال مع رئيس وزراء باكستان على إدانة أعمال إسرائيل في محيط الأقصى

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

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أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إدانة المملكة بشدة للإجراءات الإسرائيلية في القدس، وما تقوم به إسرائيل من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى.

وشدد العاهل السعودي على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني، حتى ينال حقوقه المشروعة.

وجاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه خادم الحرمين الشريفين، الأربعاء، من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الذي هنأ الملك سلمان بحلول عيد الفطر.

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وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره لرئيس الوزراء الباكستاني، سائلًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمة الإسلامية بالخير والبركات.

وتم خلال الاتصال بحث العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين واستعراض مستجدات الأحداث وعلى رأسها الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس.

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