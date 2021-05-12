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الملك سلمان يوجه بإعادة تهيئة مستشفى ابن الخطيب ببغداد

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الملك سلمان يوجه بإعادة تهيئة مستشفى ابن الخطيب ببغداد

استقبال الحالات الحرجة لتقديم الرعاية الطبية لها في مستشفيات المملكة

متابع الغاء المتابعة

الرياض - العربية.نت

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أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى العراق عن صدور توجيه الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتبرع السعودية لإعادة تهيئة مستشفى ابن الخطيب في العاصمة العراقية بغداد، هدية من خادم الحرمين الشريفين للشعب العراقي.

كما أعلنت السعودية عن استقبال الحالات الحرجة لتقديم الرعاية الطبية لها في مستشفيات المملكة على نفقة خادم الحرمين الشريفين.

وكان حريق قد اندلع داخل مستشفى ابن الخطيب بمنطقة جسر ديالى، جنوب شرقي بغداد، يوم 24 أبريل، في الطابق المخصص للإنعاش الرئوي، إثر انفجار أسطوانات أكسجين، ما أسفر عن مقتل 82 شخصا وإصابة 110 آخرين، حسب الحصيلة الرسمية التي أعلنتها وزارة الداخلية العراقية.

فيما طالب رئيس الوزراء حينها "بفتح تحقيق فوري والتحفّظ على مدير المستشفى ومدير الأمن والصيانة وكلّ المعنيين إلى حين التوصل إلى المقصّرين ومحاسبتهم".

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