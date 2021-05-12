.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

قصة الباكستانية التي رسمت محمد بن سلمان مع رئيس وزراء باكستان

التشكيلية الباكستانية رابية زاكر

قصة الباكستانية التي رسمت محمد بن سلمان مع رئيس وزراء باكستان

التشكيلية الباكستانية رابية زاكر: لوحتي جسدت مدى عمق العلاقة بين البلدين

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - نادية الفواز

نشر في: آخر تحديث:

جسّدت فنانة باكستانية العلاقة بين المملكة العربية السعودية وباكستان من خلال رسمة جمعت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس وزراء باكستان عمران خان.

الفنانة رابية تحدثت إلى "العربية.نت" قائلة "إن اللوحة استغرق عملها نحو أسبوع كامل، لقد أسعدت زيارة رئيس وزراء باكستان إلى السعودية، الشعب الباكستاني بجميع فئاته، وقد قدمتُ لوحتي إلى السفير السعودي لدى إسلام آباد نواف المالكي، وكلي أمل أن يقدمها هدية إلى الأمير محمد بن سلمان".

اللوحة التي رسمتها التشكيلية الباكستانية رابية زاكر
اللوحة التي رسمتها التشكيلية الباكستانية رابية زاكر

وأكدت رابية دور الفنون والثقافة في تعزيز الدبلوماسية، ودعم العلاقات الثنائية بين الرياض وإسلام آباد.

وقالت: "أنا فنانة عاشقة للفن بالألوان الزيتية، وبعد أن تخرجت من كلية التربية الفنية، عملت مديرة تنفيذية في أحد المعارض الفنية، وقدمتُ العديد من المعارض الفنية، وجسدت لوحاتي شخصيات سياسية هامة عربية ودولية، وحصلت على العديد من الجوائز الدولية والمحلية والعربية".

التشكيلية الباكستانية رابية زاكر ترسم ولي العهد
التشكيلية الباكستانية رابية زاكر ترسم ولي العهد

وأضافت: "السعودية قريبة وغالية على باكستان، وكان للرياض دور كبير في دعم وتطوير باكستان، وقمت برسم اللوحة لأعبر عن عمق هذه العلاقة، كونها لحظة مميزة لكل باكستاني، وأيضا رسمت في وقت سابق العديد من اللوحات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والحرمين الشريفين، وقررت التركيز على الثقافة السعودية والألوان التي تمثل السعودية، لتنطلق لوحاتي إلى العالمية".

إحدى لوحات التشكيلية الباكستانية رابية
إحدى لوحات التشكيلية الباكستانية رابية

وتابعت: "لون البنفسج الذي اختارته السعودية في مراسمها الخاصة لاستقبال الزوار يحمل الكثير من الجمال، فأنا أعتز بالسعودية وثقافتها، ورؤية 2030 التي قدمها ولي العهد لشعبه ستكون وراء تطوير كافة مناحي الحياة في السعودية".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بهذه الطرق.. قتلت امرأة بريطانية 400 طفل بهذه الطرق.. قتلت امرأة بريطانية 400 طفل
اشرب الساخن أثناء الحر.. 8 حقائق صحية ستذهلك! اشرب الساخن أثناء الحر.. 8 حقائق صحية ستذهلك!
الأكثر قراءة
السفارة الأميركية في السعودية تعلن عن الصورة الفائزة بمسابقتها السفارة الأميركية في السعودية تعلن عن الصورة الفائزة بمسابقتها
البنتاغون: أوستن بحث مع ولي العهد السعودي الأمن الإقليمي البنتاغون: أوستن بحث مع ولي العهد السعودي الأمن الإقليمي
غوتيريش: نثمن دور السعودية في تأسيس شبكة عالمية لمكافحة الفساد غوتيريش: نثمن دور السعودية في تأسيس شبكة عالمية لمكافحة الفساد
عمليات إنعاش تنقذ قلب خالد سامي من التوقف عمليات إنعاش تنقذ قلب خالد سامي من التوقف
اليوم.. تبدأ عودة الحفلات الغنائية في الرياض اليوم.. تبدأ عودة الحفلات الغنائية في الرياض
صور.. اختتام مناورات عسكرية بحرية سعودية أميركية صور.. اختتام مناورات عسكرية بحرية سعودية أميركية
قبل أن تذهب
داعش يضع أقلية الهزارا الأفغانية في دائرة الهدف
داعش يضع أقلية الهزارا الأفغانية في دائرة الهدف
اكتشف المزيد