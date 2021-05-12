قصة الباكستانية التي رسمت محمد بن سلمان مع رئيس وزراء باكستان

جسّدت فنانة باكستانية العلاقة بين المملكة العربية السعودية وباكستان من خلال رسمة جمعت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس وزراء باكستان عمران خان.

الفنانة رابية تحدثت إلى "العربية.نت" قائلة "إن اللوحة استغرق عملها نحو أسبوع كامل، لقد أسعدت زيارة رئيس وزراء باكستان إلى السعودية، الشعب الباكستاني بجميع فئاته، وقد قدمتُ لوحتي إلى السفير السعودي لدى إسلام آباد نواف المالكي، وكلي أمل أن يقدمها هدية إلى الأمير محمد بن سلمان".

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وأكدت رابية دور الفنون والثقافة في تعزيز الدبلوماسية، ودعم العلاقات الثنائية بين الرياض وإسلام آباد.

وقالت: "أنا فنانة عاشقة للفن بالألوان الزيتية، وبعد أن تخرجت من كلية التربية الفنية، عملت مديرة تنفيذية في أحد المعارض الفنية، وقدمتُ العديد من المعارض الفنية، وجسدت لوحاتي شخصيات سياسية هامة عربية ودولية، وحصلت على العديد من الجوائز الدولية والمحلية والعربية".

وأضافت: "السعودية قريبة وغالية على باكستان، وكان للرياض دور كبير في دعم وتطوير باكستان، وقمت برسم اللوحة لأعبر عن عمق هذه العلاقة، كونها لحظة مميزة لكل باكستاني، وأيضا رسمت في وقت سابق العديد من اللوحات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والحرمين الشريفين، وقررت التركيز على الثقافة السعودية والألوان التي تمثل السعودية، لتنطلق لوحاتي إلى العالمية".

وتابعت: "لون البنفسج الذي اختارته السعودية في مراسمها الخاصة لاستقبال الزوار يحمل الكثير من الجمال، فأنا أعتز بالسعودية وثقافتها، ورؤية 2030 التي قدمها ولي العهد لشعبه ستكون وراء تطوير كافة مناحي الحياة في السعودية".