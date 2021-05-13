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التحالف: اعتراض 8 طائرات مسيرة و3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

تفكيك صاروخ حوثي في اليمن
تفكيك صاروخ حوثي في اليمن
اليمن والحوثي

التحالف: اعتراض 8 طائرات مسيرة و3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

التحالف: الأعمال العدائية لميليشيا الحوثي لم تراعِ الشعائر الدينية

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر الخميس، اعتراض 8 طائرات مسيرة و3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية.

وأكد التحالف نجاحه في "إحباط عمل عدائي من قبل الميليشيات بإطلاق مسيرات وصواريخ باليستية صوب السعودية".

وشدد على أن "الأعمال العدائية لميليشيا الحوثي لم تراع الشعائر الدينية، وتنافي أيضا الأعراف الدولية".

والاثنين، أحبط التحالف هجوما عدائيا وشيكا بزورق مفخخ جنوب البحر الأحمر، مؤكداً في بيان تدمير الزورق.

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وذكر التحالف أن الميليشيا الحوثية تواصل تهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية، لافتاً إلى أنها تتخذ من اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة.

يذكر أن التحالف والحكومة اليمنية كانا أكدا مرارا على أن انتهاكات الحوثي تشكل خطرا على الملاحة الدولية.

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