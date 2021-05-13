السعودية.. انفجار أسطوانات غاز بمطعم يتسبب بوفاة وإصابة 7

شهدت مدينة الخبر شرق السعودية، انفجار أسطوانات غاز في مطعم بحي العقربية في تمام الساعة 12:15، ليل الأربعاء، وتضررت نتيجة هذا الحادث أكثر من 8 محلات تجارية مجاورة للمطعم.

من جهته، أوضح الدفاع المدني بمدينة ⁧‫الخبر،‬ أن الانفجار في مطعم بحي ⁧‫العقربية‬⁩، نتج عنه وفاة شخص وإصابة 7 أشخاص، تم نقل 6 منهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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وأكد سعد العبود أحد المتواجدين في موقع الحادث للعربية.نت، أن أسطوانات غاز لمطعم في حي العقربية انفجرت، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات في الموقع.

ويعمل فريق متخصص من الدفاع المدني في البحث بالأنقاض وتمشيط الموقع والتأكد من الإصابات.